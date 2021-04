https://mundo.sputniknews.com/20210416/senado-de-mexico-aprueba-ampliar-2-anos-mandato-de-presidente-de-suprema-corte-1111238554.html

Senado de México aprueba ampliar 2 años mandato de presidente de Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El pleno del Senado de México aprobó por mayoría de legisladores oficialistas reformas al Poder Judicial federal para crear una... 16.04.2021

Las reformas fueron aprobadas en lo particular con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, informó la Cámara Alta.El mencionado artículo agregado en medio de una polémica entre el oficialismo y la oposición indica que "la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024".Tras la prolongada discusión de las reformas sobre la ley orgánica, los promotores de mecanismo legislativo de última hora, senadores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lograron que Zaldívar amplíe su periodo, que debería terminar en 2022, hasta el 2024, la misma fecha en que concluye su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador.La oposición señala supuestos vínculos entre el presidente del máximo tribunal y el jefe del Poder Ejecutivo federal, y denunció que la maniobra recuerda los antiguos mecanismos legislativos de "la época del autoritarismo" de la segunda mitad del siglo XX.El senador Dante Delgado, líder del opositor Movimiento Ciudadano (socialdemócrata), denunció que "causa horror la aplicación de este ejercicio, son de las peores prácticas parlamentarias, no usadas por el propio decoro, por el viejo régimen".Discusión parlamentariaLa mayoría de Morena y los partidos aliados del Gobierno también reformaron los artículos sobre el periodo de dos años de los consejeros de la Judicatura Federal nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Con esas reformas, las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado el 20 de noviembre de 2019 también ampliaron su mandato dos años más y terminarán en noviembre de 2026.El legislador Juan Zepeda , también de MC, dijo que con la reforma "el Presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial y se está violando la Constitución".Originalmente, el Artículo 97 de la Constitución indicaba que "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior".Zepeda dijo que el riesgo de aceptar ese mecanismo es que "mañana un artículo transitorio puede ampliar el tiempo que dure el Presidente de la República".Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado replicó a los senadores de MC que habían logrado desviar la discusión sobre las reformas legislativas sobre el Poder Judicial.

