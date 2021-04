https://mundo.sputniknews.com/20210416/que-une-a-juanes-messi-y-brian-may-un-nuevo-himno-a-la-alegria-en-apoyo-a-la-industria-musical-1111252126.html

¿Qué une a Juanes, Messi y Brian May? Un nuevo 'Himno a la alegría' en apoyo a la industria musical

¿Qué une a Juanes, Messi y Brian May? Un nuevo 'Himno a la alegría' en apoyo a la industria musical

El mundo que encarnan la industria discográfica y los conciertos en directo se ha resentido especialmente en España. Una iniciativa trata de recaudar fondos en... 16.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-16T16:04+0000

2021-04-16T16:04+0000

2021-04-16T16:04+0000

españa

recaudación

vicente del bosque

alejandro sanz

brian may

música

rafael nadal

juanes

pau gasol

lionel messi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1111256335_0:141:640:501_1920x0_80_0_0_7f3f6f7a5a8c461ed039a15f3e37d19f.jpg

El ámbito de la música es uno de los grandes damnificados de la pandemia. De manera altruista, intérpretes como Brian May, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Juanes o Andrés Calamaro participan en una nueva versión del Himno a la Alegría que popularizó en 1969 Miguel Ríos, cuando puso letra al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. La reunión del elenco de músicos, al que se han unido también deportistas como Pau Gasol, Rafael Nadal o Leo Messi, al igual que actrices como Paz Vega y Ángela Molina, ha cristalizado en una grabación de cinco minutos de duración producida por Julio Reyes Copello en los estudios The Art House Records de Miami. De resultas, es la primera vez que las multinacionales discográficas que operan en España (Sony, Warner y Universal) han editado de forma común un trabajo musical. El objetivo es donar la totalidad de los ingresos que genere el clip a los profesionales del sector de la música necesitados. El proyecto ha fructificado en ocho meses, el tiempo invertido en congregar a la pléyade de artistas y deportistas. En el videoclip desfilan junto al personal sanitario y ciudadanos corrientes, en un intento de rememorar situaciones vividas durante la pandemia. La presentación ha tenido lugar en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, campo del club de fútbol Atlético de Madrid (cuyo entrenador, Diego Simeone, también participa) y desde donde se ha difundido de forma telemática. El proyecto, cuya orquesta ha dirigido Luis Cobos, ha contado asimismo con la participación del autor original de la pieza, el rockero granadino Miguel Ríos, quien a finales de los años 60 disfrutó de un éxito mundial que sobrepasó las fronteras de España, pues Himno a la Alegría alcanzó en su versión en inglés (A song of joy) el número 1 en Canadá, Australia y Alemania, llegando al 2 en EEUU y cosechando también una buena acogida en otros países. Sin ánimo de lucroLa organización del proyecto ha corrido a cargo de la asociación La Carbonería del Siglo XXI, que integra a profesionales de la industria musical, el deporte y el turismo. La idea partió de Pino Sagliocco, que también dirige Live Nation España, ante la "ansiedad e incertidumbre" que se ha apoderado del sector durante la pandemia. Otras figuras relevantes del deporte, como la nadadora medallista olímpica Ona Carbonell, el exseleccionador de fútbol y campeón del mundo, Vicente del Bosque, el campeón del mundo en moto GP, Marc Márquez, o la campeona mundial y olímpica de bádminton, Carolina Marín, se han sumado a la iniciativa, donde también muestran su apoyo el humorista José Mota, el empresario audiovisual Emilio Aragón o la actriz Blanca Suárez.

https://mundo.sputniknews.com/20201221/un-doble-concierto-de-raphael-incendia-las-redes-por-su-polemico-aforo--video-1093897721.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recaudación, vicente del bosque, alejandro sanz, brian may, música, rafael nadal, juanes, pau gasol, lionel messi, arte y cultura, sociedad