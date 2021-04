https://mundo.sputniknews.com/20210416/no-lo-podia-creer-el-espanol-gana-la-mejor-tesis-doctoral-del-mundo-en-medicina-deportiva-1111251669.html

"No lo podía creer": el español gana la mejor tesis doctoral del mundo en medicina deportiva

"No lo podía creer": el español gana la mejor tesis doctoral del mundo en medicina deportiva

Es una obviedad que el deporte es salud, que previene mil enfermedades y que los deportistas llegan a viejos más saludables. Es una obviedad, pero en el mundo

Es una obviedad que el deporte es salud, que previene mil enfermedades y que los deportistas llegan a viejos más saludables. Es una obviedad, pero en el mundo de la ciencia, quedaban aún algunos cabos por atar en ese consenso. Ahora, un investigador de la Universidad de Granada ha hilado fino en su tesis doctoral, confirmando que el ejercicio aumenta los niveles de la proteína antienvejecimiento Klotho. La investigación de Francisco José Amaro-Gahete, investigador y docente del Departamento de Fisiología de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), ha dado en el clavo. Acaba de ser reconocida por la revista British Journal of Sport Medicine (revista científica con mayor prestigio en el área de Ciencias del Deporte) como el mejor estudio de medicina deportiva del mundo. Es la primera vez que un español se hace con este reconocimiento. El mérito de este joven apasionado de la ciencia, la medicina y el deporte de Fuente Obejuna (Córdoba) es enorme. Máximo reconocimiento internacional, pero habiendo recibido "financiación 0". Lo más con lo que ha contado es con la colaboración del Hospital Universitario San Cecilio, de Granada. "Meterte en esto es una carrera de fondo en la que somos pocos y estamos en precario, ya sabes como es la investigación en este país…" suspira.Contra el envejecimiento, no pain–no gainEl éxito de este trabajo radica en la conexión establecida entre:Klotho era el nombre de la hija más joven del dios Zeus e hilaba las hebras de la vida, y la proteína Klotho alerta y sirve para prevenir enfermedades ligadas al envejecimiento como artrosis, osteoporosis o incluso afecciones neuronales. Una nueva doctrina deportiva"Esto abre una nueva vía a la investigación, nos da muchas nuevas posibilidades de intervención, tanto en medicina como en el enfoque deportivo", ya que el estudio profundiza en el efecto que tienen diferentes patrones de ejercicio físico.La investigación realizada por el Departamento de Fisiología (Facultad de Medicina) y por el Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR constató que todo el ejercicio físico mejora la salud cardiometabólica, pero que algunos programas medicina específicos tenían una incidencia más importante en la proteína Klotho.¿Y esto cómo se traduce a mi día a día?, te preguntarás pensando en qué entrenamiento y ejercicios te da tiempo a apretar en la agenda. "No soy amigo de hacer recomendaciones genéricas porque el deporte es como la medicina, hay que analizar caso a caso", advierte Amaro, pero sí recomienda intercalar sesiones de ejercicios de fuerza muscular de hasta 20 minutos con el habitual entrenamiento cardiovascular —salir a correr o con la bici más de 30 minutos—, entre 2 y 3 veces por semana respectivamente.Y hoy que muchos se ejercitan en casa para evitar gimnasios cerrados y aglomeraciones, es recomendable autoevaluarse. Para ello es útil recordar nuestro propio diagnóstico de intensidad, el esfuerzo percibido, la llamada escala Borg. "Normalmente coincide la calificación de la intensidad del esfuerzo que tú mismo te diagnostiques con tu frecuencia cardiaca, solo hay que practicar y aprender a conocer mejor nuestro cuerpo".España, no es país para la medicina deportivaFrancisco Amaro nos cuenta los malabarismos que hace para cumplir con lo que recomienda, a sus 29 años se ejercita prácticamente todos los días y es un apasionado del fitness y crossfit, a pesar de "que la investigación y la docencia me pueden llegar a quitar 13 horas al día, es todo organización".El reconocimiento internacional a su trabajo pone el foco en una cuestión. En España, la medicina deportiva es relegada al vagón de cola de la medicina. Teniendo en cuenta que deporte es salud, Amaro lamenta que España sea uno de los pocos países donde la especialidad MIR no contemple la medicina deportiva. "Estoy seguro de que, en miles de casos, un buen programa de entrenamiento deportivo mejora a tratamientos basados en medicinas, es una pena que el deporte esté ausente de los diagnósticos, que sean dos mundos tan desconectados".

