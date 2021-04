https://mundo.sputniknews.com/20210416/mujeres-y-vacunas-para-covid-19-que-hay-que-saber-1111277752.html

Mujeres y vacunas para COVID-19, ¿qué hay que saber?

Mujeres y vacunas para COVID-19, ¿qué hay que saber?

Luego de que varios pacientes que recibieron las vacunas de Astrazeneca y de Janssen — compañía farmacéutica de Johnson & Johnson— desarrollaran cuadros de

2021-04-16T23:43+0000

2021-04-16T23:43+0000

2021-04-16T23:47+0000

salud

ciencia

las vacunas rusas contra el covid-19

pandemia de coronavirus

mujeres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1110092761_0:38:3102:1783_1920x0_80_0_0_4ecc0743e5efaf85ad9f0ffb8466436b.jpg

Luego de que varios pacientes que recibieron las vacunas de Astrazeneca y de Janssen — compañía farmacéutica de Johnson & Johnson— desarrollaran cuadros de trombosis, especialmente en población femenina, se despertó la preocupación por las posibles complicaciones que las mujeres pudieran sufrir ante la vacunación contra la COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento —EMA, por sus siglas en inglés— sostuvo que no hay relación entre la vacuna británica y los casos de trombosis que presentaron ciertos pacientes, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó continuar con su uso. Sin embargo, el caso de las seis mujeres que desarrollaron coagulaciones sanguíneas en EEUU tras inocularse con la vacuna de Janssen, todas entre 18 a 48 años —una fallecida y otra en cuidados intensivos—, reabrió el debate sobre la seguridad de las dosis, en las personas, y especialmente en las mujeres. Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU suspendieron la vacunación con esta dosis, la OMS sí respaldó la vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, ¿de qué hay que preocuparse? MamografíasUna de las posibles consecuencias de las vacunas en general en las mujeres es el agrandamiento de los ganglios linfáticos en la axila, que se ven como manchas blancas en las mamografías. Se trata de un tipo de hinchazón normal a las vacunas y ocurren, en general, en el mismo lado del brazo donde se aplicó la inyección, dijo a The New York Times Geeta Swamy, doctora especialista en medicina materno-fetal y miembro del Grupo de vacunas Covid del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos —ACOG, por sus siglas en ingles—.Se trata de un efecto inofensivo, y dura usualmente solo unas semanas. Aun así, los efectos de las vacunas en las mamografías pueden ser preocupantes para los radiólogos, explicó, porque "si alguien tuviera cáncer de mama, también podríamos ver ganglios linfáticos agrandados".Por ello, entidades como la Sociedad de Imagenología de Mamas estadounidense sugiere a las mujeres que van a vacunarse contra el COVID-19 que programen antes su cita de examen mamario, para evitar este tipo de confusiones. Tratamientos de fertilidadTambién, las pacientes que estén recibiendo tratamientos para la fertilidad deben tener cuidados especiales, ya sean estos a través de extracción de óvulos, transferencia de embriones o de inseminación intrauterina.Según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, deben evitar recibir la vacuna anti-COVID-19 dentro de los tres días antes y tres días después del procedimiento, ya que los posibles efectos secundarios relacionados con la vacuna, como fiebre o escalofríos, podrían dificultar que los médicos sepan si se está gestando una infección posquirúrgica. EmbarazosDe todas formas, para la fertilidad y el embarazo "no se conocen problemas de seguridad con la vacuna", dijo a The New York Times Sigal Klipstein, endocrinólogo reproductivo y miembro del grupo de trabajo COVID-19 de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva.Recordó, de todos modos, que las mujeres embarazadas sí tienen más riesgos de presentar cuadros graves en caso de contraer la enfermedad en comparación con las que no lo están. Sin embargo, el ACOG emitió un comunicado tras la aparición de los casos de trombosis de las seis mujeres, y sugirió que las que estén embarazadas sean vacunadas con las vacunas Pfizer o Moderna, pero no con la Johnson & Johnson, actualmente suspendida en el país. "Las personas que hayan sido vacunadas con la vacuna Johnson & Johnson en los últimos 21 días y que experimenten dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar deben buscar una evaluación inmediata. Deben asegurarse de comunicar que han recibido la vacuna Johnson & Johnson para solicitar una evaluación adecuada", sugieren en el comunicado.Además, se añade que "dado el riesgo elevado de trombosis que experimentan las mujeres durante el embarazo o el posparto y mientras usan píldoras anticonceptivas, la evaluación de la trombosis aguda se realiza comúnmente en nuestra especialidad. El tratamiento rápido con anticoagulación es el estándar; sin embargo, este no es el mismo evento y la anticoagulación para el tratamiento es peligrosa".Ciclo menstrual Una de las consultas más comunes de las mujeres es si la vacuna puede afectar el ciclo menstrual, como sostienen algunas vacunadas. Según Klipstein, "es poco probable que la vacuna Covid afecte los ciclos menstruales y no existe un mecanismo biológico plausible por el cual esto suceda. Sin embargo, hay pocos datos sobre este tema".El Ministerio de Sanidad español aseguró que ha recibido varias consultas por este motivo. "Entre ellas están la metrorragia (sangrado vaginal no programado), el trastorno menstrual sin especificar, la amenorrea (ausencia de períodos menstruales) y la dismenorrea (dolor abdominal previo a la menstruación). 'El número de acontecimientos notificados es reducido'", expresaron a El Diario de España. Por ello, la especialista española en obstetricia y ginecología Laura Cámara elaboró un cuestionario para consultar a las mujeres vacunadas acerca de sus síntomas, especificando si utilizan anticonceptivos o si padecen de otras enfermedades, con el fin de obtener información acerca de este fenómeno. Al menos 2.800 mujeres completaron el cuestionario. El 51,2% de las mujeres participantes notó algún efecto en el ciclo menstrual o sangrado. Del total, un 88% fueron inmunizadas con la vacuna de Pfizer, 7% con Moderna y 5% con AstraZeneca, especifica el medio. En tanto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sostiene que los síntomas menstruales "no se han notificado después de administrar una vacuna concreta" por lo que "hasta el momento" no se puede asociarse con las disponibles en el mercado.

https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111261862.html

https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111261120.html

https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111275497.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, las vacunas rusas contra el covid-19, pandemia de coronavirus, mujeres