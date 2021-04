https://mundo.sputniknews.com/20210416/fernandez-vuelve-recargado-tras-encierro-de-12-dias-por-covid-19-1111236688.html

Fernández vuelve recargado tras encierro de 12 días por COVID-19

El presidente argentino, Alberto Fernández, empezó refutando a su par brasileño, Jair Bolsonaro, instando a sus compatriotas a aceptar que el mundo ya no es... 16.04.2021, Sputnik Mundo

Desde temprano se puso la capa de luchador contra el COVID-19 y casi que imploró a los ciudadanos a tomar consciencia de la situación por la que atraviesa el país, con récords de casos nuevos en las últimas semanas y centenares de fallecidos por la enfermedad respiratoria.Fernández anunció el 3 de abril que se había contagiado pese a tomar todos los recaudos contra la enfermedad respiratoria y haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus."Yo no tengo idea de cómo me enfermé y estaba vacunado, dense cuenta lo que está pasando, se lo dice una persona que toma todos los cuidados, entiendan que debemos extremar los cuidados", reiteró.Su asesora, Cecilia Nicolini, dijo a Sputnik que Fernández se sentía bien y que estuvo trabajando durante su enfermedad porque casi no tuvo síntomas por estar vacunado.El 14 de abril, por ejemplo, sostuvo un almuerzo virtual con el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, y la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, y en la noche se dirigió a la nación.En su discurso anunció restricciones a la circulación nocturna para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril, que Bolsonaro calificó de toque de queda y le valió un retruque de Fernández, suspendió las actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas, además de las clases presenciales.Agregó que no es un toque de queda lo que aplicó y que las Fuerzas Armadas están colaborando para hacer cumplir las medidas sanitarias, y no con el tinte que le dio Bolsonario, a quien Fernández sugirió leer la Constitución argentina.Fernández también anunció que el Gobierno entregará 15.000 pesos (unos 61 dólares) para los beneficiarios de planes sociales durante los 15 días que duren las nuevas restricciones, es decir que alrededor de un millón de personas cobrarán ese bono para mitigar los efectos de la pandemia.El 15 de abril, Argentina alcanzó los seis millones de personas vacunadas, de las cuales 5,2 millones recibieron una primera dosis de las inmunizaciones contra el COVID-19, y el resto las dos dosis requeridas.Pese a que la campaña de vacunación comenzó a fines de diciembre, los casos nuevos no han parado de crecer y el país acumulaba 2.629.156 contagios desde la detección del primer enfermo el año pasado, y casi 59.000 fallecidos.

