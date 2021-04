https://mundo.sputniknews.com/20210416/encuentran-en-rusia-una-sustancia-natural-capaz-de-restaurar-el-higado-a-los-alcoholicos-1111257693.html

Encuentran en Rusia una sustancia natural capaz de restaurar el hígado a los alcohólicos

Encuentran en Rusia una sustancia natural capaz de restaurar el hígado a los alcohólicos

Se trata de los terpenos, una amplia clase de metabolitos secundarios. En el cuerpo humano sirven de enlace en la síntesis de colesterol, las hormonas

2021-04-16T16:03+0000

2021-04-16T16:03+0000

2021-04-16T16:04+0000

ciencia

bebidas alcohólicas

alcohol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1111256599_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_0d070f0e396c480680d2b6bc74fc6620.jpg

Se trata de los terpenos, una amplia clase de metabolitos secundarios. En el cuerpo humano sirven de enlace en la síntesis de colesterol, las hormonas sexuales, las hormonas esteroides, las enzimas, es decir, todos los elementos necesarios para una vida sana.Los terpenos se encuentran no solo en abetos siberianos, sino en diversas hierbas, flores, árboles, frutas y hortalizas. De hecho, desde hace miles de años se emplean en la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, esta es la primera vez que los científicos destapan las propiedades hepatoprotectoras de esas sustancias.Los efectos de los terpenos en el hígado se descubrieron en un experimento realizado con ratones por un grupo de especialistas del Instituto Arbuzov de Química Orgánica del Centro Científico de Kazán de la Academia de Ciencias de Rusia en colaboración con expertos de la compañía InitiumPharm.En el marco del estudio, los investigadores utilizaron terpenos que se encuentran en las raíces y el tronco del abeto siberiano. Es gracias a ellos que estas coníferas no pierden su follaje en heladas de hasta —60 ºC o en días calientes cuando los termómetros marcan más de 40 grados. Se cree también que los terpenos colaboran para la larga vida de estas plantas, que puede durar por miles de años.A lo largo de un mes, los científicos dieron a los roedores soluciones de etanol y preparaciones que contenían terpenos. Descubrieron que bajo la influencia de los terpenos, se normalizaron los parámetros bioquímicos de la sangre, disminuyó la gravedad del daño a las células hepáticas y el coeficiente de masa del hígado.Además, a excepción de posibles alergias, los terpenos no tienen efectos secundarios indeseables y no crean una carga farmacológica en el organismo, agregó Lacerus.

https://mundo.sputniknews.com/20210323/con-este-sencillo-truco-puedes-evitar-la-resaca-tras-consumir-alcohol-1110300581.html

https://mundo.sputniknews.com/20201217/conoce-cual-es-la-dosis-terapeutica-de-alcohol-1093861643.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bebidas alcohólicas, alcohol