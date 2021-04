https://mundo.sputniknews.com/20210416/el-impredecible-e-ininteligible-joe-biden-1111262434.html

El impredecible e ininteligible Joe Biden

El impredecible e ininteligible Joe Biden

"Tanto rusos como norteamericanos son pueblos orgullosos y patrióticos. Y creo que el pueblo ruso, al igual que el norteamericano, está interesado en un futuro

El impredecible e ininteligible Joe Biden Horas después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, implantara más sanciones contra Rusia, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso dedicado íntegramente a las relaciones con Rusia. Llamó la atención el tono conciliatorio de la alocución del titular del despacho oval: los dos pueblos tienen un objetivo común.

"Tanto rusos como norteamericanos son pueblos orgullosos y patrióticos. Y creo que el pueblo ruso, al igual que el norteamericano, está interesado en un futuro pacífico y seguro de nuestro planeta", declaró Joe Biden. Y ello no obstante que el mismo Biden, horas contadas antes de su discurso, anunció la expulsión de diez diplomáticos rusos e implantó nuevas sanciones contra nuestro país. En Moscú prometen una pronta respuesta. Luego, en Washington se preparan para una reunión cimera en verano, en un país europeo, según anunció J. Biden."Tras esa cumbre, que confío se realize, EEUU y Rusia podrían iniciar un diálogo sobre estabilidad estratégica para proseguir la cooperación en materia de control de armamentos y de seguridad. Nosotros podemos resolver problemas globales de suma importancia". El mandatario norteamericano definió de franca y respetuosa su última conversación telefónica con Vladimir Putin. Y al parecer, esto era justamente lo que esperaban del presidente de EEUU sus electores. No hace mucho, 27 organizaciones, en su mayoría prodemocráticas publicaron un llamamiento a Joe Biden en el que exigían frenar la retórica imprudente e iniciar un diálogo constructivo con Rusia.La periodista estadounidense Katrina Wander Hevel, subraya que tanto su nación como Rusia estan tratando de vencer la pandemia: que esuna crisis existencial. En otras noticiasLas nuevas sanciones anunciadas por EEUU a Rusia no buscan aumentar las tensiones entre ambos países sino hacer que Moscú pague los costos de sus actividades, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.Más temprano este jueves 16, EEUU aplicó un total de 32 sanciones contra ciudadanos rusos y entidades de este país, por la presunta interferencia en las elecciones de noviembre pasado.La politóloga rusa Anna Ariamova, sostiene que Biden, al anunciar la "amenaza extraordinaria a la seguridad nacional", que supuestamente dimana de Rusia, transita el camino tradicional de los dirigentes norteamericanos. “Biden empieza a materializar el programa básico del Partido Demócrata: dejar los problemas internos a través de la agresión exterior”, sostiene la experta.Estos y otros temas en El Punto.

