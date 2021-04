https://mundo.sputniknews.com/20210416/bolsonaro-asegura-que-lula-ya-es-candidato-y-alerta-sobre-su-regreso-al-poder-1111236879.html

Bolsonaro asegura que Lula "ya es candidato" y alerta sobre su regreso al poder

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro asumió que tras la decisión del Tribunal Supremo Federal de mantener la anulación de sus... 16.04.2021

En su retransmisión semanal en las redes sociales, Bolsonaro aseguró que no quería empezar una campaña electoral, pero añadió que tras la decisión del Supremo "Lula es candidato", y pidió a sus simpatizantes que comparen a sus ministros con los que formaron el gobierno en los años del Partido de los Trabajadores (PT).Bolsonaro también se avanzó a una hipotética victoria de Lula por su impacto en el poder judicial: "Si Lula es elegido, y eso es bueno para estimular a los "petistas", en marzo de 2023, tres meses después de, si es el caso, llegar a la presidencia, escogerá a otros dos ministros del Supremo, ¿vale? Os dejo que saquéis conclusiones", afirmó.El líder ultraderechista también expresó su malestar por el hecho de que una de las juezas del Supremo, Carmen Lúcia Antunes, diera un plazo de cinco días al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira para explicar por qué no abre un proceso de impeachment contra el presidente: "Buenas noches, estén tranquilos que voy a dormir tranquilísimo esta noche", ironizó el presidente.Con la confirmación de la anulación de las condenas, Lula recupera la posibilidad de ser candidato a presidente en las elecciones de octubre del año que viene, algo que él todavía no ha confirmado, pero que ha dejado entrever en múltiples ocasiones y que se da por hecho en el ambiente político.

