Exvicepresidenta uruguaya Topolansky destaca fin de ciclo en Cuba tras renuncia de Castro

La exvicepresidenta uruguaya consideró que por su edad, es necesario el retiro para el propio Castro, ya que "es bravo a esos año estar todavía conduciendo un partido político"."En los procesos siempre tienen que haber recambios porque, si no nos vamos a tiempo y no generamos los recambios, después la vida nos pasa por arriba y nos quedamos sin recambios", señaló Topolansky, al definir a Castro como "una persona muy inteligente".BloqueoPor otro lado, Topolansky se refirió al bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra la isla desde hace más de 60 años.En ese sentido, la exvicepresidenta destacó que sería muy importante que Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, retomara el camino de aquella administración que flexibilizó el bloqueo y tuvo la intención de desarmar Guantánamo, el centro de detención estadounidense ubicado en Cuba."Es una vergüenza mundial la existencia de Guantánamo", enfatizó.Sobre el bloqueo económico, aseguró que no entiende cuál es el verdadero fin, si perjudicar a la isla, cambiar su sistema político o tirar abajo un Gobierno, pero evidentemente lo que sea "fracasó"."Así como ahora se dieron cuenta que fracasaron en Afganistán, acá también han fracasado, solo que este es lo que se llama un conflicto de baja intensidad, no se ven los misiles volando, (pero) me parece que pasaría a la historia un presidente de EEUU que levantara el bloqueo, retirara la base de Guantánamo y los dejara vivir", dijo Topolansky.Insistió en que lo más sensato sería seguir el camino de Obama, que en 2016 se convirtió en el primer presidente de EEUU en visitar Cuba desde 1928, a quien, en su opinión, "no le dieron los tiempos o no le dio la fuerza para llegar a todo lo que había pensado".

