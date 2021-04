https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111269365.html

De qué se trata el "MendoExit", el proyecto para independizar una provincia de Argentina

A la iniciativa se la llamó MendoExit, y fue lanzada por un grupo de personas que el jueves 15 presentaron formalmente el partido Exit, con el que piensan dar

2021-04-16T20:40+0000

2021-04-16T20:40+0000

2021-04-16T20:44+0000

A la iniciativa se la llamó MendoExit, y fue lanzada por un grupo de personas que el jueves 15 presentaron formalmente el partido Exit, con el que piensan dar pelea en las elecciones de 2021.El MendoExit se amplificó cuando al exgobernador, hoy diputado nacional, Alfredo Cornejo, se le atribuyó la convocatoria a un plebiscito entre mendocinos y mendocinas para decidir la potencial separación que, a diferencia de otras experiencias en el mundo, no está motivada por cuestiones presupuestarias o de raigambre cultural.Desde la oficina de Cornejo dijeron a Sputnik que todo se trató de "una interpretación periodística"."Me parece que hay un síndrome de casting en la política argentina, hay algunos políticos que buscan llamar la atención más allá del contenido de lo que digan. Este es el caso de Cornejo, tomando la discusión y poniéndola en un nivel de debate inmenso en el país", opina a esta agencia el dirigente de la fuerza política local Protectora, Gustavo Montilla.Lo que en realidad parece figurar el MendoExit es, una vez más, el hartazgo con el modelo tradicional de partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, sobre todo en un pueblo que aún repite con orgullo haber tenido como Gobernador a José de San Martín.Otra cosa que se puede rescatar de la propuesta es el eterno problema del federalismo, que data de muchos años en Argentina.Federalismo y coparticipaciónEn la entrevista, Laricchia reconoce que se trató de "una forma de llamar la atención y pegar un grito" ante lo que consideran una injusticia."Somos gente de la actividad privada que se hartó de la incapacidad que tienen los políticos tradicionales para darle soluciones a Mendoza y, sobre todo, para defender a Mendoza de lo que nosotros consideramos que es hoy casi un enemigo que es la Nación que ataca permanentemente a Mendoza, el Gobierno central", lanzó Laricchia.La gran ciudadLa historia de la federalización en Argentina data de 1880 y figura la pelea entre dos sentires que han chocado a lo largo de la historia: la ciudad de Buenos Aires contra las provincias.El presidente de ese entonces, Nicolás Avellaneda, decidió que Buenos Aires sea la capital del país, para lo cual debía sacar su jurisdicción a la provincia homónima y pasarla a la Nación. El gobernador de ese distrito, Carlos Tejedor, quien también era candidato a presidente en los comicios de ese año, decidió defender el autonomismo con milicias populares.El saldo fue una guerra civil que dejó 3.000 muertos y la federalización de Buenos Aires, cuya autonomía se decidió recién en 1994 con la última de las reformas a la Constitución.El quiste que perpetúa aquella pelea entre unitarios y federales es la ley de coparticipación, un mecanismo por el cual el Gobierno federal recauda impuestos nacionales de las 24 provincias y ese dinero, una vez que lo recupera, lo reparte entre los distritos.En muchas provincias, representa casi el 100% de los ingresos, en Mendoza en particular, es el 61,18%, según datos de 2019. Es necesario aclarar que el porcentaje en el reparto de la torta no lo deciden indicadores objetivos, como pueden ser pobreza o cantidad de habitantes, sino que se negoció políticamente.Luego, están los atrasos en esas partidas: según datos de 2020 hubo un 51,4% de cumplimiento en las transferencias a las provincias, y se mantiene la lógica de afinidades políticas para administrar quien lo recibe y quién no.El concejal de la capital mendocina, Luis Giachino, define a la ley de coparticipación como "el tiro de gracia del federalismo argentino, porque las provincias tenían independencia para recaudar impuestos".El hombre de 55 años al MendoExit prefiere llamarle "MendoUp", o sea, una propuesta para poner a Mendoza de pie, y que la administración local recobre aquella autonomía de mediados de siglo XIX para que Mendoza pueda, entre otras cosas, "implementar impuestos locales, lanzar una moneda que podría ser un bitcoin, volver a tener un banco mendocino o regular tarifas de servicio acordes a los usos locales".O, en palabras gauchescas, quiere explicar que perro que ladra no muerde.

