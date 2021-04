https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111267094.html

Pentágono no descarta posibilidad de nuevos despliegues en Afganistán para retirar tropas

Pentágono no descarta posibilidad de nuevos despliegues en Afganistán para retirar tropas

"No está fuera del alcance de lo posible que durante un corto período de tiempo tenga que haber algunas capacidades habilitadoras adicionales agregadas a

2021-04-16T19:27+0000

2021-04-16T19:27+0000

2021-04-16T19:47+0000

conflicto en ucrania

internacional

departamento de defensa de eeuu

afganistán

eeuu

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/19/1090451951_0:76:1700:1032_1920x0_80_0_0_bc5805f57624c739471b8afd6b6c0a93.jpg

"No está fuera del alcance de lo posible que durante un corto período de tiempo tenga que haber algunas capacidades habilitadoras adicionales agregadas a Afganistán para, nuevamente, ayudar a lograr una reducción segura, ordenada y deliberadamente planificada de todos por parte del presidente fecha límite a principios de septiembre ", dijo Kirby en una rueda de prensa. Acceso a Mar NegroEstados Unidos ve la decisión de Rusia de cerrar partes del Mar Negro a las armadas extranjeras como parte de su campaña en curso contra Ucrania y pide que se detenga, dijo Kirby."Este será solo el último ejemplo de su campaña en curso para socavar y desestabilizar a Ucrania. Hacemos un llamado a Rusia para que cese el hostigamiento de los buques en la región y revierta su acumulación de fuerzas a lo largo de la frontera de Ucrania y la Ucrania ocupada", dijo Kirby. Además, Kirby declaró que EEUU continuará operando de manera rutinaria en el Mar Negro, aunque actualmente no tiene sus buques de guerra allí.Se negó a confirmar o negar los informes de que el Pentágono canceló recientemente el despliegue de dos destructores en el Mar Negro para no exacerbar las tensiones con Rusia.Añadió que actualmente no hay activos navales estadounidenses en el Mar Negro.

https://mundo.sputniknews.com/20210412/lavrov-que-hace-eeuu-con-sus-buques-y-militares-en-ucrania-1111058188.html

afganistán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflicto en ucrania, departamento de defensa de eeuu, afganistán, eeuu, oriente medio