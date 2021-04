https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111264075.html

Armada y Fuerza Aérea de Uruguay buscan a un hombre que cayó al agua de buque de Curazao

"La última vez que lo vieron fue a las 6 am (9:00 GMT). A las 9 (12:00 GMT) avisaron que no estaba a bordo y se activó el rescate. No ha aparecido", detalló González a Sputnik.La Armada coordina la búsqueda, pero no tiene embarcaciones trabajando en el lugar del accidente, mientras que la Fuerza Aérea Uruguaya acudió a la zona con un avión C-130 Hércules, indicó González.Un buque mercante, que estaba cerca del Water Phoenix y tenía como destino final Uruguay, fue redireccionado por el centro coordinador de búsqueda y rescate de la Armada para colaborar en la búsqueda del hombre, añadió.

