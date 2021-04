https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111263676.html

Keiko Fujimori colaborará en el caso Lava Jato pese a su candidatura a la presidencia de Perú

Keiko Fujimori colaborará en el caso Lava Jato pese a su candidatura a la presidencia de Perú

"Yo seguiré colaborando como lo he venido haciendo con todas las investigaciones (del caso Lava Jato). No tengo nada más que decir porque, claro, lo que

"Yo seguiré colaborando como lo he venido haciendo con todas las investigaciones (del caso Lava Jato). No tengo nada más que decir porque, claro, lo que quisiera el señor fiscal (Domingo Pérez, a cargo de su caso) es ser un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde", dijo la líder fujimorista en una rueda de prensa desde Lima (centro).La candidata de Fuerza Popular disputará la segunda vuelta junto a Pedro Castillo del partido Perú Libre (izquierda), en unos comicios programados para el 6 de junio.El 15 de abril, el fiscal Domingo Pérez manifestó su preocupación por que las investigaciones contra Fujimori se vean afectadas en caso de que ella acceda a la máxima jefatura del país, pues si esto sucediera su caso tendría que ser suspendido hasta 2026, año en que terminaría su eventual mandato ya que, según leyes peruanas, a un presidente no se le pueden seguir procesos judiciales durante el ejercicio del cargo.Por su parte, la candidata señaló que la Fiscalía ha emitido un comunicado exhortando a todos sus trabajadores a "mantener la independencia y objetividad" durante el proceso electoral, algo que espera se haga extensivo al fiscal que ve su caso.Fujimori es investigada por lavado de activos en el caso Lava Jato al presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.

