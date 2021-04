https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111261232.html

El presidente de Chile confirma que buscará impugnar proyecto que permite retiro de pensiones

"Los diputados y senadores cuando asumen sus cargos, prometen o juran respetar la Constitución, en consecuencia, como Gobierno vamos a cumplir con ese deber

"Los diputados y senadores cuando asumen sus cargos, prometen o juran respetar la Constitución, en consecuencia, como Gobierno vamos a cumplir con ese deber siempre y de ser necesario lo haremos ante el Tribunal Constitucional", señaló el mandatario en conferencia de prensa.El mandatario presentará un informe al organismo argumentando que los congresistas chilenos no pueden legislar sobre materia de pensiones si no cuentan con el respaldo del Ejecutivo, pues esto sería inconstitucional.Piñera explicó que los retiros no son una buena medida para que las personas enfrenten la crisis económica y sanitaria, y aseguró que las ayudas y bonos entregados por su administración son más útiles para la población.El proyecto de tercer retiro anticipado permite, al igual que los otros dos promulgados el año pasado, que los chilenos retiren hasta un 10% de su fondo de pensiones.La iniciativa fue aprobada este 15 de abril en la Cámara de Diputados con amplia mayoría de la oposición y del oficialismo, y se espera que la próxima semana sea visada también en el Senado.La medida cuenta con un un 77% de apoyo ciudadano según un estudio realizado por la encuestadora Tu Influyes a comienzos de abril.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se contagiaron 1.109.311 personas, de las cuales 24.923 fallecieron.

