Moscú pedirá a 10 diplomáticos de EEUU que abandonen Rusia

"Diez diplomáticos fueron incluidos en la lista que [EEUU] nos entregó con la petición de que se fueran; responderemos a esta medida recíprocamente,

2021-04-16T15:43+0000

2021-04-16T15:43+0000

2021-04-16T16:51+0000

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1111256263_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_79b2f1a19a3ae3d1b387c05da9a9010f.jpg

"Diez diplomáticos fueron incluidos en la lista que [EEUU] nos entregó con la petición de que se fueran; responderemos a esta medida recíprocamente, ofreceremos también a diez diplomáticos estadounidenses en Rusia abandonar nuestro país", dijo a la prensa.Lavrov indicó que Moscú pondrá fin a la actividad de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales de EEUU en Rusia que "interfieren abiertamente en nuestra vida política interna".El canciller ruso añadió que Moscú también planea revelar este 16 de abril los nombres de ocho funcionarios de la Administración de Washington que se incluirán en la lista de sanciones de respuesta de Rusia.Lavrov añadió que Rusia, por su parte, goza de posibilidades para tomar "medidas dolorosas" para las empresas estadounidenses, aunque las mantendrá en reserva todavía.Además, lanza el procedimiento para evitar que ciudadanos de Rusia y de terceros países trabajen en misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia.El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa.Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, e informó que Moscú responderá a las sanciones próximamente.

