Irán rechaza las nuevas sanciones de EEUU en contra de Rusia

Irán rechaza las nuevas sanciones de EEUU en contra de Rusia

"El portavoz del Ministerio de Exteriores, Saeed Khatibzade, calificó la iniciativa del Gobierno de EEUU de anunciar nuevas sanciones contra Rusia como un paso

"El portavoz del Ministerio de Exteriores, Saeed Khatibzade, calificó la iniciativa del Gobierno de EEUU de anunciar nuevas sanciones contra Rusia como un paso equivocado en una dirección errónea, que es rechazado por completo", informó la Cancillería de Irán en su canal de Telegram.La nota agrega que para Washington se volvió algo habitual imponer sanciones bajo un pretexto falso contra otros Estados.Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, el cambio de la administración en el país norteamericano no cambió su modo de actuar en esas cuestiones.El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa.Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mercado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emitidos después del 14 de junio de 2021 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el Ministerio de Finanzas de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos.El Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, e informó que Moscú responderá a las sanciones próximamente.

