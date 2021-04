https://mundo.sputniknews.com/20210416/1111249309.html

El presidente argentino celebra la anulación de condenas contra Lula

"Ayer [el 15 de abril] se conoció la decisión del TSF de confirmar esas nulidades. Lula ha recuperado así todos sus derechos políticos. De ese modo, la

alberto fernández

luiz inacio lula da silva

américa latina

argentina

brasil

"Ayer [el 15 de abril] se conoció la decisión del TSF de confirmar esas nulidades. Lula ha recuperado así todos sus derechos políticos. De ese modo, la Justicia brasileña ha brindado una lección demostrando su capacidad de revisarse a sí misma y de decidir con plena autonomía", afirmó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.Fernández agregó que había expresado días atrás su preocupación de que el tribunal revocara la anulación dispuesta por uno de los jueces del Supremo, Edson Fachin, de las condenas que se habían dictado contra Lula en la Justicia Federal de Curitiba (sureste) alegando que esa corte no tenía competencias para juzgar y condenar al expresidente.La corte de Curitiba (con el exjuez Sérgio Moro al frente) debía centrarse en los desvíos ocurridos en la petrolera semiestatal Petrobras, y Fachin consideró que como los procesos sobre Lula no tenían relación directa con esas irregularidades deberían haberse juzgado en Brasilia, según el magistrado.El 15 de abril, Lula dijo en una entrevista en un programa argentino del canal C5N que si es necesario será candidato a presidente en las elecciones de 2022 para derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro."Estoy acá, vivo, entero, tengo 75 años, una energía de 30 años y estoy listo para la pelea (...) No tiene que ser Lula, me considero con buena salud, estoy bien físicamente pero podemos elegir a alguien que pueda representar a los sectores progresistas de Brasil, lo unico que quiero decir es que si es necesario si hay que ser candidato para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro yo sí seré candidato, pero es necesario que lo hablemos con las demás fuerzas políticas", dijo Lula en el programa Minuto Uno.El exmandatario expresó además su respaldo a Fernández y al Gobierno argentino en la negociación del pago de un préstamo de 45.000 millones de dólares pactado por la administración de Mauricio Macri (2015-2019).Fernández le respondió el viernes en su mensaje por Twitter."Quiero agradecerle sus sentidas palabras de amistad personal y de apoyo a nuestra gestión de gobierno. Ambos soñamos con una Latinoamérica unida que luche en esta hora contra el flagelo de la pandemia y procure políticas que aseguren una igualdad social que hoy no tenemos (...) Me colmó de alegría verlo con sus fuerzas renovadas y sus firmes convicciones de siempre, retomando plenamente esa militancia que lo convirtió en un líder en nuestra región", afirmó.Las elecciones en Brasil están previstas para octubre del próximo año.

argentina

brasil

