https://mundo.sputniknews.com/20210415/un-reportero-grafico-de-sputnik-gana-el-oro-de-world-press-photo-2021-1111216479.html

Un reportero gráfico de Sputnik gana el oro de World Press Photo-2021

Un reportero gráfico de Sputnik gana el oro de World Press Photo-2021

Mélnikov hizo estas fotos durante el conflicto armado en Nagorno Karabaj, que duró de septiembre a noviembre de 2020.

2021-04-15T15:55+0000

2021-04-15T15:55+0000

2021-04-15T15:55+0000

sputnik

rusia

world press photo

noticias de agencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109778764_0:93:1201:768_1920x0_80_0_0_20904e76a51cb490575184091931cd6a.jpg

Mélnikov hizo estas fotos durante el conflicto armado en Nagorno Karabaj, que duró de septiembre a noviembre de 2020.En este concurso también fueron galardonados los rusos Alexéi Vasíliev (primer lugar en la categoría Problemas de la Actualidad/ Series), Oleg Ponomariov y Tatiana Nikítina (primer y el tercer lugares, respectivamente, en la categoría Retratos personales) y Alisa Martínova (segundo lugar en la categoría Retratos).Valeri Mélnikov resultó ganador de World Press Photo por tercera ocasión. En 2017, su serie Los días negros de Ucrania, sobre los trágicos acontecimientos en Donbás en 2014, le granjeó el oro en la categoría Proyectos a largo plazo.La segunda parte de su trilogía documental sobre el conflicto ucraniano, Debajo de la tierra, que unió fotos, vídeos y grabaciones, recibió la plata en 2018 en la categoría Historia en formato digital/ Cortometraje.World Press Photo es el más prestigioso premio en materia del fotoperiodismo, lo comparan con el Premio Oscar. Este año participaron 4.315 fotógrafos de 130 países que enviaron 74.470 fotos.Valeri Mélnikov figura entre los mejores reporteros gráficos de la Rusia contemporánea, sus obras se incluyeron en la lista corta y ganaron premios en numerosos certámenes rusos e internacionales, incluidos World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, El Ojo de Oro de Rusia 2017, Cámara de Plata 2013, y otros.

https://mundo.sputniknews.com/20210226/ver-para-entender-la-fotografia-que-nos-acerca-a-africa-gana-el-concurso-stenin-1109290719.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, rusia, world press photo, noticias de agencia