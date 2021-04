https://mundo.sputniknews.com/20210415/los-tractores-vuelven-a-las-ciudades-el-campo-andaluz-rechaza-la-nueva-politica-agraria-comun-1111214030.html

Los tractores vuelven a las ciudades, el campo andaluz rechaza la nueva política agraria común

El campo andaluz está en pie de guerra desde hace más de un año. Si antes de la pandemia los tractores tomaban las principales autovías y arterias del sur de

El campo andaluz está en pie de guerra desde hace más de un año. Si antes de la pandemia los tractores tomaban las principales autovías y arterias del sur de España por un mercado que les orillaba a trabajar sin beneficios, la pandemia ha suspendido sus protestas que, ahora, tienen otro foco: la Política Agrícola Común (PAC) hacia la que Europa avanza en estos momentos.En este último año, una escena inédita se ha hecho rutinaria: la congregación de las principales organizaciones agrarias profesionales (OPAS), que son ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias reclamando sus derechos unitariamente. Tras tractoradas en Málaga, Jerez de la Frontera y Córdoba, este 15 de abril llegaba el turno en la capital andaluza donde el campo andaluz respetó el aforo máximo de 400 personas que tenían concedido, cuentan desde la organización. Una reforma que no convence a nadieLas organizaciones rechazan el Real Decreto 41/2021 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la transición hacia las nuevas ayudas de la PAC que se hace operativa a partir de 2023 "por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos de Andalucía" rezan los convocantes. Los manifestantes piden mantener el actual modelo transitorio que se ha conseguido mediante la evolución y mejora de la productividad agraria-ganadera, de lo contrario, Andalucía podría perder hasta la mitad de las ayudas que viene percibiendo. La pérdida de "los derechos históricos" —que se aplican desde 2015 y que desvincularon las ayudas de la producción— implicará la reducción en casi el 50% de los 1.300 millones de euros de ayudas comunitarias que viene percibiendo el sector. El sistema que el Ministerio de Agricultura quiere renovar para adaptarse a la nueva PAC replantea las 50 regiones productivas que hay en Andalucía. Estas unidades de clasificación productiva van en función a la comarca geográfica, la orientación productiva y el nivel de ayudas de cada agricultor o ganadero, no tiene que ver con la provincia. Este modelo ha permitido, según ASAJA, un reparto justo y equitativo de los fondos en todo el territorio nacional y que la región sea una gran beneficiaria de estos millones, ya que se ha optimizado la producción en función al potencial de cada explotación. Solo en Andalucía hay en estos momentos 232.000 perceptores de las ayudas de distintas regiones productivas. Hasta ahora, cada uno recibía una ayuda X, a partir de ahora, todos recibirán una tarifa plana.La intención del Ministerio de Agricultura y Pesca es homogeneizar, en un 80%, las ayudas que se dan por superficie entre este 2021 y 2022. Esto tiene una especial relevancia en el sur de España y en las OPAs andaluzas, ya que la comunidad es perceptora del 34% de todo el dinero que fluye desde Bruselas en compensación por adaptar el campo andaluz al Mercado Común Europeo.Uno de los aspectos más controvertidos es que, hasta ahora, las ayudas eran para quien explotaba la tierra y no para el titular de la misma. Pero el cambio de reglas va a afectar, precisamente a agricultores y ganaderos activos que, denuncian desde UPA, han invertido en maquinaria nueva o tecnología para tener "unos derechos más altos por producir más y mejor".Desde COAG advierten que "abrir esto a una ayuda por superficie significa que los mercados financieros serán una apuesta segura", en contraposición a los agricultores y ganaderos que trabajan y apuestan por explotar y modernizar el campo.Un futuro inciertoEduardo Martín, Secretario General de ASAJA en Sevilla, reseña que el sector vive de las escasas ganancias que deja el mercado y de las ayudas europeas que se concibieron para "vertebrar el territorio y competir con otras potencias". Pero con la nueva normativa "se pretende un recorte que va en contra de la diversidad productiva y el equilibrio territorial de nuestro país". "¡Esto es una patada a nuestro sector, un atraco! Tenemos una diversidad que no existe en todo el continente", comentan diferentes manifestantes. En una sola provincia, como bien saben en Andalucía, se puede llegar a desarrollar cultivos continentales, tropicales o mediterráneos, con Almería y Huelva como mejores exponentes de expansión en los mercados agrarios. "Con el decretazo que acaban de publicar, solo en Sevilla supone una merma de más del 60% para los productores. Este cambio es tan abrupto y rápido –sin que lo haya exigido la UE– que empezamos en pérdidas, seguimos en pérdidas y terminaremos en pérdidas".Apoyado en su bastón, Ferández Mora, que ya ronda la edad de jubilación, ve incierto el futuro y no cree que su explotación sobreviva a la nueva normativa. "Esta reforma demuestra el desconocimiento que tienen en el gobierno cuando quieren igualar las hectáreas y las subvenciones que reciben. No puede percibir la misma dotación una hectárea de regadío que otra de secano".Pero para los verdaderos protagonistas de la nueva PAC, los jóvenes que desarrollarán su actividad en el campo, la nueva normativa ahoga toda esperanza "y hasta la vocación", confiesa Ignacio Martín de la Hinojosa, ingeniero agrónomo de Osuna que siempre tuvo clara su vocación, "para mí el campo no era una opción más, era mi destino y es lo que me gusta, pero esto me hace sentir que no se valora lo que hacemos, como sector productivo y como valor añadido".Otro de los aspectos que está en crisis, de más calado social si cabe, es el del vaciado de las regiones agrarias. Según cálculos del sector agroalimentario, el actual sistema de explotación es una garantía para fijar la población al terreno, "el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de sus explotaciones", asegura el manifiesto conjunto que se ha entregado a la subdelegación de gobierno para tratar de establecer puentes y recuperar un "diálogo inexistente" con un ministro de Agricultura al que hoy, tras la tractorada de Sevilla, le habrán pitado los oídos.

