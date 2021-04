https://mundo.sputniknews.com/20210415/la-polemica-carta-a-alberto-fernandez-de-un-nino-1111235103.html

La polémica carta a Alberto Fernández ¿de un niño?

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de la suspensión de las clases presenciales por al menos dos semanas en Argentina, una inusual columna de

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de la suspensión de las clases presenciales por al menos dos semanas en Argentina, una inusual columna de opinión del diario La Nación reabrió la discusión en las redes sociales. "Soy Joaco, tengo 9 años y estoy estresado, señor Presidente", se titula el artículo que, es claro, no fue escrito por un niño, pero está redactada bajo la voz de uno, para explicar la perspectiva de los escolares y los daños que sufren a causa del encierro y la falta de interacción presencial con sus compañeros de clase.Firmada por Nicolás José Isola, presentado como filósofo, doctor en Ciencias Sociales, coach ejecutivo y especialista en storytelling —arte de contar historias—, la columna está escrita en forma de carta, y firmada por Joaquín, un niño de 9 años, como indica el título. "Me llamo Joaquín, señor Presidente, mis amiguitos me dicen Joaco. Tengo 9 años y mi psicopedagoga dice que estoy estresado. Creo que soy muy chiquito para que me pase eso. Son cosas de grandes", comienza el relato.Entre otras cosas, "Joaquín" sostiene que extraña a sus amigos, que está cansado de usar el barbijo y que no aguanta más tener clases de manera online. La misiva critica, también, las palabras que el presidente Fernández dijo durante el anuncio de las nuevas medidas, cuando pidió al personal médico que no se "relajara"."Mi tía Bea es enfermera y vive con nosotros. Ayer le gritó cosas feas a la tele cuando usted dijo que ella y sus amigas se relajaron. Es súper educada, nunca la había escuchado decir tantas palabras feas. Me pidió perdón después", asegura el niño. Por último, pidió al mandatario que vuelva a abrir las escuelas. "Nosotros nos ilusionamos con volver a la escuela. Nosotros somos nenes y a los nenes nos gusta estar juntos. Por favor se lo pido, déjennos jugar", finaliza el texto.En internet, los usuarios cuestionaron la metodología del autor para escribir el texto, dado que entendieron que, a simple vista, se escribe "haciéndose pasar por niños", como sostuvo una usuaria. De hecho, varias personas difundieron la nota como si realmente se tratase de la carta de un niño verdadero."No usen a los pibes para hacer política y periodismo basura", criticó otro usuario, y varias personas más acusaron al medio de ser "mentiroso" y "bajo". El día anterior, Fernández anunció en conferencia de prensa nuevas medidas en el marco de la situación sanitaria. Entre ellas, la reducción de la circulación en la calle, donde regirá un toque de queda desde las 20 hasta las 6 de la mañana, y la suspensión de las clases presenciales por las próximas dos semanas.

