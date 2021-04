"La OSCE está jugando a favor de la guerra en Ucrania"

https://mundo.sputniknews.com/20210415/la-osce-esta-jugando-a-favor-de-la-guerra-en-ucrania-1111219915.html

Europa y su doble moral

Europa y su doble moralFuerte preocupación. Es la que esgrimió Peter Stano, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE], para fundamentar este cónclave en clave Rusia, país al que acusan de mover libremente su Ejército dentro de su propio territorio.Y es que la conducta de las autoridades europeas es así de incalificable. Porque no dicen nada sobre que apenas haber recibido el "apoyo inquebrantable" del mandatario de EEUU, Joe Biden, su par ucraniano, Volodímir Zelenski, violó los Acuerdos de Minsk al ordenar un ataque contra el Donbás, que entre otras cosas, se cobró la vida de un niño de seis años. Pero las violaciones a los acuerdos y a los derechos humanos no es algo que le quite el sueño a la UE.Preocupaciones que también se hicieron extensivas desde lugares comunes. Porque con la misma facilidad con que Kiev ordena un ataque que acaba con la vida de un niño, activa el Documento de Viena de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa [OSCE] de 2011 sobre Medidas para el Fortalecimiento de la Confianza y la Seguridad, para que Moscú "aclare el aumento significativo de la presencia militar de la Federación de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania", dentro de territorio ruso.También 'reaccionó' el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, quien llamó a Rusia, a través de los mecanismos de la OSCE, a explicar los motivos del traslado de sus tropas hacia la frontera este de Ucrania y a Crimea. Y la canciller alemana, Angela Merkel, completó el cuadro al exigir al presidente, Vladímir Putin, en una conversación que mantuvieron, a no acumular fuerzas militares rusas dentro de territorio ruso, en la frontera con Ucrania.Está claro que a Francia y a Alemania, que integran los acuerdos de Minsk, no les preocupa del mismo modo, que países miembros de la OTAN acumulen tropas, buques y aviones de guerra en países europeos fronterizos con Rusia, o en el Mar Negro, donde Rusia tiene costas.Efecto boomerangPero todos ellos fueron atendidos a su turno. Por un lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov manifestó "somos absolutamente libres de mover nuestras fuerzas armadas y cualquier unidad en el territorio ruso a nuestra discreción", y avisó que Ucrania no renuncia a su idea de liquidar el conflicto por la fuerza, y que por tanto hay un riesgo latente de que en la región del Donbás se repita una situación similar a la masacre de Srebrenica.También Putin atendió a Merkel, al remarcarle que que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por el territorio nacional. Y es que, a diferencia de la mayoría de los países europeos, Rusia puede decir que es un país soberano y toma sus decisiones de forma independiente y de acuerdo a las necesidades de seguridad que requiere cada momento.El analista incide en que todo lo que está pasando está enmarcado en un tablero bastante complicado, y que si nos enfocamos únicamente en lo que pueda ocurrir en la zona del Donbás, perdemos la perspectiva de todo el gran juego."Aquí se están ventilando muchas cosas: el del Nord Stream 2, que significa el descolgamiento de Alemania de la dependencia energética de EEUU, y eso tiene un alcance geopolítico muy importante. Aquí se está jugando una vez más, si la UE existe o no. Y no sólo la UE, otras instituciones internacionales, por ejemplo, la OSCE, una de las instituciones más ridículas e inútiles que hemos podido ver en los últimos años: está allí en Donbás y parece que no se entera de nada. Pero como eso no es posible, porque sí se enteran, porque no son tontos, lo que están haciendo es ocultarlo. Es decir, [la OSCE] está jugando a favor de la guerra. Esa es una organización criminal que tiene que ser disuelta", remacha Juan Aguilar.

