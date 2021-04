Fotos: los vehículos de combate que cualquiera puede comprar en Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20210415/fotos-los-vehiculos-de-combate-que-cualquiera-puede-comprar-en-rusia-1111217282.html

Cuando se retiran del servicio militar en Rusia, los vehículos de combate a menudo se ponen a la venta pública, de manera que cualquiera que disponga de los medios suficientes, puede adquirirlos. Naturalmente, estos equipos son completamente desarmados antes de terminar en manos civiles y, en gran medida, no son más que potentes vehículos todoterrenos.Los carros de combate más populares son los transportes blindados de personal (TBP), pero no es raro encontrar verdaderos tanques a la venta. Estos son algunos de los vehículos militares más populares entre los civiles rusos, según el medio Popmech.BRDM-2La segunda generación de estos TBP son, sin dudas, los más populares vehículos militares entre los ciudadanos comunes. En gran medida, esto se debe a que, entre los años de 1963 y 1989, se fabricaron en la Unión Soviética casi 10.000 de estas máquinas. Además, son relativamente ligeros y compactos, lo que permite que sean fácilmente convertidos en un vehículo civil. Otra ventaja de los BRDM-2 es que son anfibios.En promedio, cuestan entre uno y dos millones de rublos, es decir, entre unos 13.000 y unos 26.000 dólares. Pueden, sin embargo, costar significativamente más, cuando son convertidos en automóviles de lujo, lo que es bastante común.BRDM-1Fabricado durante poco menos de una década, entre 1957 y 1966, los predecesores de los BRDM-2 también gozan de bastante popularidad entre los rusos. Externamente, es casi idéntico al BRDM-2. A menudo no se somete a muchos cambios y se vende en una versión adaptada básica, pero modernizada. Debido a que es un vehículo de mayor antigüedad y rareza, suele tener una etiqueta de precio inicial de no menos que un millón de rublos —cerca de 13.000 rublos—.BTR-80La producción de estos vehículos de transporte de infantería comenzó en 1984 y no se ha detenido. Es un producto de exportación y se encuentra en servicio en al menos dos docenas de países. Es, sin embargo, una máquina mucho más grande y pesada que los TBP anteriores, por lo que difícilmente es apta para circular por las vías públicas. Un vehículo de esos convertido para uso civil tiene un precio considerable. En promedio, se puede comprar desde 2,75 millones de rublos —poco menos de 36.000 dólares—, pero una buena versión modernizada no costará menos de 7,5 millones de rublos —unos 98.000 dólares—. Para conducir un BTR-80, se necesita una licencia de conducción de tractores (categoría A4, en Rusia).Sus versiones anteriores, BTR-60 y BTR-70, aunque más antiguas, también se encuentran a la venta con cierta facilidad.T-70Los que busquen un vehículo un poco más radical, pueden comprarse un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Fabricados entre los años de 1941 y 1943, los clásicos T-70 obviamente no pueden conducirse en las carreteras urbanas, pero se pueden utilizar en el campo. Además se pueden colocar en el patio de la casa como una pieza de exhibición. De hecho, la mayor parte de esos carros de combate se venden como monumentos. No es imposible encontrar, sin embargo, versiones completamente desmilitarizadas del T-70 que todavía se mueven. Se pueden adquirir a partir de cinco millones de rublos, es decir, unos 65.000 dólares.MT-LBEste remolcador multiuso se suele adquirir para usarse como camión o tractor todoterreno. Producido desde 1964 hasta el presente, puede comprarse tanto usado como completamente nuevo, directamente desde la línea de ensamblaje. Para desmilitarizarlo no son necesarias grandes conversiones, ya que, en la versión básica, no tiene nada más que una ametralladora de 7,62 mm. Un MT-LB usado cuesta alrededor de 1,5 millones de rublos —unos 19.500 dólares—, mientras que uno nuevo cuesta cerca del doble.PTS-2El PTS-2 es la opción ideal para aquellos que buscan un vehículo blindado anfibio. Puede desplazarse por agua y tierra, prácticamente sin restricciones. Lo único que debe evitar son las carreteras asfaltadas, ya que sus más de 24 toneladas simplemente destruyen el pavimento. Su etiqueta de precio empieza en 2,7 millones de rublos, es decir, unos 35.000 dólares.BTR-DProducido desde 1974, este TBP ligero fue utilizado por las tropas soviéticas en la guerra de Afganistán. A día de hoy, todavía se encuentra en servicio no solo en su país de origen, sino en diversas naciones. Se puede comprar usado o incluso nuevo.

