El Supremo de Brasil retoma sesión que decidirá si Lula puede ser candidato presidencial

El juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin inició la sesión explicando que el plenario de la corte votará "sobre los recursos presentados por la

El juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin inició la sesión explicando que el plenario de la corte votará "sobre los recursos presentados por la Procuradoría General de la República (la Fiscalía)", que pidió que se mantengan las condenas contra Lula, según la retransmisión on line de la audiencia.En marzo, Fachin aceptó un recurso de los abogados de Lula y anuló las condenas que se habían dictado contra Lula en la Justicia Federal de Curitiba alegando que esa corte no tenía competencias para juzgar y condenar al expresidente.La corte de Curitiba (con el exjuez Sérgio Moro al frente) debía centrarse en los desvíos ocurridos en la petrolera Petrobras, y Fachin consideró que como los procesos sobre Lula no tenían relación directa con esas irregularidades deberían haberse juzgado en Brasilia, y no en Curitiba.Tras la anulación de las condenas, que Lula y su entorno celebraron como un éxito tras años de batalla judicial, la Fiscalía presentó un recurso para anular la decisión y mantener a Lula condenado.Este 15 de abril, el plenario del Supremo (los 11 jueces que componen la corte) analizarán ese recurso de la Fiscalía y decidirá si las condenas contra Lula deben mantenerse o no.En caso de que confirmen la decisión de Fachin Lula podrá ser candidato en las elecciones del año que viene, pero si mantienen las condenas Lula perderá de nuevo sus derechos políticos y no podría concurrir.

