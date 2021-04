https://mundo.sputniknews.com/20210415/el-plan-b-de-bolsonaro-es-la-reeleccion-y-el-plan-a-es-quedar-en-el-poder-de-forma-autoritaria-1111230834.html

"El plan B de Bolsonaro es la reelección, y el plan A es quedar en el poder de forma autoritaria"

"El plan B de Bolsonaro es la reelección, y el plan A es quedar en el poder de forma autoritaria"

El Senado instala la comisión que investigará actos, omisiones y posibles conductas delictivas del Gobierno durante la pandemia. Jair Bolsonaro repudió la medida.

2021-04-15T22:00+0000

2021-04-15T22:00+0000

2021-04-15T22:00+0000

en órbita

covid-19

fuerzas armadas de brasil

joe biden

jair bolsonaro

brasil

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1111232892_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_300a24ff8d5dc44b73603a56f094d259.jpg

Brasil: "El plan B de Bolsonaro es la reelección, y el plan A es quedar en el poder de forma autoritaria" La Justicia aprobó la Comisión de Investigación sobre la gestión de la pandemia del presidente brasileño, quien criticó la medida y, de paso, respondió a las medidas tomadas por su par argentino. 'En Órbita' consultó al analista brasileño Guilherme Simões Reis, profesor de ciencia polìtica de la Universidad Federal UNIRIO.

El Senado instala la comisión que investigará actos, omisiones y posibles conductas delictivas del Gobierno durante la pandemia. Jair Bolsonaro repudió el hecho y dijo esperar alguna "señal del pueblo" contra las cuarentenas impuestas en los Estados. Según el mandatario, Brasil está económicamente "al límite" y es un "barril de pólvora a punto de explotar". El analista destacó que "la reelección es el plan B de Bolsonaro. Quiere que la economía mejore, apostó que la pandemia no sería tan grave en el país y que la economía llegaría bien de cara a los comicios de 2022". "El plan A es permanecer en el poder de forma autoritaria y esto requiere de apoyos. Me parece que a esto se refiere cuando dice esperar una 'señal del pueblo'. Bolsonaro se inspira en el movimiento militar de 1964, homenajea a los dictadores. En tanto, no sabemos qué pasa en las Fuerzas Armadas", opinó el entrevistado sobre los recientes cambios en Defensa. En tanto, este jueves 15 Bolsonaro provocó vía Twitter a su par argentino, Alberto Fernández, por las duras medidas tomadas en este país para controlar la pandemia. "Ejército en las rutas para mantener el pueblo en casa, toque de queda entre las 20 y las 8 horas. Buen día a todos", escribió.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Olger Antonio Pérez, dirigente de la Asociación por la Unidad campesina del Catatumbo, sobre el objetivo del Gobierno colombiano de volver a fumigar con glifosato para eliminar cultivos de coca. Y además la tensión diplomática entre Rusia y EEUU tras las sanciones de este último.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, covid-19, fuerzas armadas de brasil, joe biden, jair bolsonaro, brasil, vladímir putin, rusia