El Kremlin rechaza y considera ilegal todo plan de sanciones contra Rusia

Además, advirtió que las posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia no facilitarían en absoluto la cumbre de sus líderes, Joe Biden y Vladímir

2021-04-15T09:37+0000

2021-04-15T09:37+0000

2021-04-15T10:03+0000

Además, advirtió que las posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia no facilitarían en absoluto la cumbre de sus líderes, Joe Biden y Vladímir Putin.El portavoz recordó que la cumbre fue propuesta por el presidente de EEUU y ahora le corresponde a su homólogo de Rusia decidir si acepta o no esta iniciativa.El mandatario estadounidense, Joe Biden, en una conversación telefónica que sostuvo el 13 de abril con su par ruso, Vladímir Putin, se ofreció para reunirse en un tercer país y abordar todos los problemas que preocupan a EEUU y Rusia, según la Casa Blanca.El 14 de abril por la noche, la agencia Bloomberg avanzó que Washington podría anunciar este 15 de abril las sanciones a 12 individuos y 20 entidades de Rusia por su presunta interferencia en las elecciones de 2020 y el ciberataque al proveedor de programas informáticos SolarWinds, así como expulsar a 10 diplomáticos rusos.Los periódicos The New York Times y The Wall Stret Journal publicaron por su parte que la nueva ronda de restricciones se extendería a las operaciones de la banca estadounidense con la deuda soberana de Rusia.Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.

