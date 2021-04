https://mundo.sputniknews.com/20210415/diputados-chilenos-aprueban-tercer-retiro-anticipado-de-fondo-de-pensiones-1111234929.html

Diputados chilenos aprueban tercer retiro anticipado de fondo de pensiones

SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de reforma que permite a los ciudadanos retirar anticipadamente hasta un 10% de su... 15.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-15T23:12+0000

2021-04-15T23:12+0000

2021-04-15T23:12+0000

américa latina

chile

Al igual que en las dos veces anteriores (julio y diciembre de 2020), el proyecto encontró respaldo completo en la oposición y en gran parte del oficialismo, quienes dieron su apoyo a pesar de que el Gobierno les pidió que no se adhirieran.Los parlamentarios oficialistas votaron a favor argumentando que el Ejecutivo no ha entregado ayuda económica suficiente a las familias durante la pandemia, misma situación que generó una crisis política el año pasado entre los partidos de derecha y el presidente Sebastián Piñera, generando un cambio masivo de gabinete.Sin embargo, en esta oportunidad Piñera anunció que impugnará la norma ante el Tribunal Constitucional, por lo que el destino de la reforma aún no está claro.En los próximos días el proyecto será revisado por el Senado para su eventual ratificación.

