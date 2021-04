https://mundo.sputniknews.com/20210415/deterioro-de-la-salud-mental-en-pandemia-un-triste-ranking-que-lidera-chile-1111231942.html

Deterioro de la salud mental en pandemia: un triste ránking que lidera Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Chile es el país de América donde más ha empeorado la salud mental de los adultos durante la pandemia del COVID-19, y el segundo a nivel... 15.04.2021, Sputnik Mundo

La encuesta fue llevaba a cabo de manera online a más de 21.000 adultos de 30 países en los cinco continentes, arrojando que a nivel global un 45% piensa que su salud mental y emocional ha empeorado desde que comenzó la crisis sanitaria.Chile se ubicó muy por sobre el promedio con un 56%, solo superado por los adultos turcos, de los que 61% respondieron afirmativamente a la pregunta.El estudio se sumó a la encuesta realizada por la consultora chilena Cadem la semana pasada, en la que 85% de los adultos del país señalaron estar sufriendo trastornos relacionados a la pandemia, como ansiedad, estrés, nervios, miedo, insomnio y crisis de angustia.Felipe Lohse, director de márketing de Ipsos, explicó en conversación con Sputnik que el resultado responde a varios factores. Entre ellos, que los chilenos han tenido dificultad para adaptarse a los constantes cambios de estrategia sanitaria que el Gobierno ha implementado durante la crisis sanitaria."El año pasado, la gente en Chile había comenzado a acostumbrarse, pero con los cambios del plan de confinamiento Paso a Paso se volvió a crear incertidumbre, lo que conllevó al estrés y otros deterioros de la salud mental", señaló.Asimismo, aseguró que parte importante de la ansiedad en los adultos chilenos se provocó por los efectos económicos de la pandemia, sobre todo por el aumento de la cesantía.El desempleo en Chile se ha mantenido sobre el 10% a nivel nacional durante la pandemia y en el trimestre de mayo-julio de 2020 alcanzó un pico histórico de 13,1%. Además, el Indicador Mensual de Actividad Económica de febrero de este año registró una baja de 2,2%, marcando el peor febrero para Chile en materia económica desde el año 2009.La hermana chicaEl partido Convergencia Social, perteneciente al bloque de izquierda Frente Amplio, presentó esta semana un proyecto al Congreso legislativo para fomentar la inversión del Estado en salud mental. La iniciativa propone que por cada peso que el fisco gaste en salud física, haya un gasto proporcional en salud psíquica.Para Manuela Gatica, psicóloga y fundadora de la comisión de Salud Mental de Convergencia Social, los resultados de los últimos ránkings responden al trato histórico que ha tenido el tema de la salud mental en el país. "Para Chile, el área mental es la hermana chica de la salud", dijo la experta a Sputnik.La psicóloga explicó que en Chile incluso hay problemáticas que el sistema ni siquiera considera como salud mental. "Lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o las terapias particulares no son consideradas. El modelo genera incongruencias, como dar cobertura médica para la depresión pero no considerar ni contabilizar los intentos de suicidio", afirmó.Gatica aseguró que han solicitado al Gobierno en reiteradas veces la información sobre datos y estadísticas de suicidios en pandemia. Sin embargo, no han conseguido respuesta.Este mes Chile registró un récord de contagios diarios de COVID-19, con más de 9.000 casos en un solo día. En este contexto, la aprobación ciudadana del presidente Sebastián Piñera bajó del 20 al 14%, principalmente debido a su gestión de la pandemia.

