Senos voluptuosos, artificiales y peligrosos: cuando el cuerpo rechaza la silicona

Como en toda intervención quirúrgica, existen riesgos relacionados al procedimiento en sí, pero miles de mujeres comenzaron a unirse para alzar a la voz sobre

2021-04-14T22:00+0000

2021-04-14T22:00+0000

2021-04-14T22:00+0000

Como en toda intervención quirúrgica, existen riesgos relacionados al procedimiento en sí, pero miles de mujeres comenzaron a unirse para alzar a la voz sobre las complicaciones de salud que sufren como respuesta a la reacción de sus cuerpos a la implantación de prótesis mamarias, no para estigmatizar a quienes optan por ello sino por la obligación de advertir sobre lo que otros callan.La patóloga mamaria y especialista en cirugía general enumeró que los síntomas más frecuentes son: caída de cabello, alteraciones de la piel, intolerancias alimentarias, disnea o falta de aire, aumento del ritmo cardíaco o taquicardia, alteraciones cognitivas, sequedad de ojos y boca, artritis reumatoidea, inflamación muscular, esclerosis sistémica, lupus.Las primeras voces de alerta entre comunidades de mujeres autoconvocadas apareció en 2013 en EEUU, a través de un grupo de Facebook llamado Healing Breast Implant Illness, que hoy tiene 140.000 miembros, transformado en una asociación sin fines de lucro dedicada a la concientización de la problemática y la divulgación de material científico.Inspirada en este ejemplo y por su propia experiencia negativa, una mujer oriunda de Argentina creó en 2018 el grupo en castellano Enfermedad de Implantes Mamarios, que no es el único en el idioma pero sí el más grande, con más de 14.000 involucradas de toda Hispanoamérica.Buscan ofrecer apoyo a personas que sufren los síntomas, orientar a quienes están pensando en implantarse y también generar cambios de hábito saludables para aquellas que optaron y pudieron costearse la explantación —extracción de implantes mamarios—, un procedimiento que no está incluido en las prestaciones de los servicios médicos prepagos, y que puede costar entre 2.000 y 10.000 dólares.¿Por qué la silicona puede causar inflamación?Dos investigadores de Israel describieron por primera vez en 2011 el Síndrome Autoinflamatorio Inducido por Adyuvantes —ASIA, por sus siglas en inglés— como un conjunto de enfermedades resultantes de una respuesta autoinmune de las células del cuerpo a los componentes de las prótesis. Las manifestaciones aparecen con un tiempo de latencia variable, entre semanas y años, y ocurren como resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales.La silicona es usada en prótesis mamarias, pero también articulares, laríngeas, de pene y testículos, además de bombas y catéteres de infusión implantables, expansores de tejidos, marcapasos y desfibriladores, válvulas cardíacas artificiales, válvulas ventrículo-peritoneales, lentes intraoculares y en la realización de procedimientos cosméticos, con una tasa de eventos adversos de 2-5%, según la investigación. La médica explicó que el síndrome está subdiagnosticado en primer lugar porque es una intervención muy común, no todas las implantadas tienen síntomas y porque las que sí los tienen comienzan a sentirse mal no necesariamente de inmediato, pueden demorar años en producirse, por lo que no las relacionan directamente a la prótesis, además de que la variabilidad de los síntomas son amplios, por lo que muchas personas van naturalizándolos."Muchos entes reguladores de medicamentos, como la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos] en EEUU, comienzan en 2019 a reconocerla como una enfermedad generadora de síntomas sistémicos por silicona. Vamos empezando nosotros como comunidad científica a tener argumentos para decir que la enfermedad por implantes mamarios existe, como parte del síndrome ASIA", dijo a Sputnik Ana Milena Lozano, cirujana colombiana, especialista en patologías crónicas, cáncer y enfermedades autoinmunes.Lozano, quien muy recientemente acaba de someterse a una cirugía de explantación de prótesis mamarias, comentó que ella misma, hasta no conocer la información, desconocía la relación entre los implantes y los síntomas de autoinmunidad que trataba en sus pacientes y veía en sí misma.Explicó que el cuerpo reacciona como si fuera a un patógeno. El cúmulo de inflamación crónica lleva a la destrucción de tejidos, a que las células propias no sean reconocidas hasta que se produce la intolerancia inmunológica, que ocurre no solo en el área localizada donde están las prótesis —donde se ve el encapsulamiento como mecanismo de defensa— sino en el sistema nervioso central, en articulaciones, en tejido linfático, digestivo, respiratorio. Silicona: ¿belleza o salud? El tema de los implantes mamarios, muy populares en ciertos países de Latinoamérica, es un asunto complejo por muchas razones. En primer lugar, existe el cuestionamiento acerca del trasfondo de las motivaciones que hay detrás de que millones de mujeres se sometan a procedimientos quirúrgicos invasivos para alcanzar estándares de belleza impuestos por una sociedad patriarcal. Pero más allá de que toda elección sobre el propio cuerpo es individual y un derecho personal, no todas son decisiones únicamente cosméticas o superficiales. También son comunes los implantes para casos de reconstrucción posterior a un cáncer de mama o de dar a pecho en madres, así como en adecuaciones de género en mujeres trans y disidencias no binarias.Por otro lado, existe en la región registros numerosos de mala praxis debido a la falta de controles que hay en ciertos países sobre profesionales y clínicas. Las noticias de mujeres que mueren en quirófanos extrahospitalarios en el subcontinente son recurrentes y abundan los falsos médicos y los centros estéticos sin certificación sanitaria. La desregulación también aplica a los fabricantes, ya que muchas prótesis se rompen o encapsulan antes de lo que indican las garantías.En 1997, una mujer con implantes mamarios fue diagnosticada por primera vez en la historia con un linfoma anaplásico de células grandes (LACG). Médicos estadounidenses concluyeron que era asociado con sus implantes de mama, hecho que fue confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016.Se trata de un tipo extremadamente raro de cáncer que se desarrolla a partir de los linfocitos que participan en la formación de la cápsula fibrosa que se forma alrededor del implante mamario como consecuencia de la reacción del organismo a un cuerpo extraño. Hay alrededor de 600 casos diagnosticados en el mundo, ocho de ellos en Argentina.En marzo de 2010, las autoridades sanitarias de Francia prohibieron la venta y uso de implantes de silicona de la empresa gala Poly Implant Prothese (PIP), debido a que estaban hechos con un gel de silicona destinado al uso industrial en lugar de sanitario, cuya ruptura es dos veces superior a lo normal. En 2011, una mujer francesa murió como consecuencia de desarrollar un cáncer producto de esos implantes mamarios.En 2019, la Agencia Nacional de Productos Sanitarios francesa destacó que ciertos implantes rugosos y aquellos con superficie recubierta en poliuretano constituyen un factor de riesgo en la aparición de LACG, por lo que decidió retirar seis modelos del mercado de diferentes productores, que se siguen vendiendo en Latinoamérica.Un protocolo clínico para la detección de LACG publicado en 2019 en España, asegura que en la actualidad no existen datos certeros de la incidencia en portadoras de implantes mamarios y estima que el rango está comprendido entre 1 de cada 300.000 y 1 de cada 30.000."Así como les enseñamos a las mujeres a hacerse sus autoexámenes de mama, a tomar sus pruebas de Papanicolau para prevenir el cáncer de cérvix, esto también es una alerta para que sepan que puede ocurrir. Estoy feliz por haber recuperado la naturalidad de mi cuerpo, pero no me arrepiento de habérmelas colocado, en su momento me sentí bien, hasta que empezó a afectar mi salud", concluyó Lozano.

