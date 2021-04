https://mundo.sputniknews.com/20210414/rusia-ve-infundada-la-inquietud-por-el-movimiento-de-sus-fuerzas-dentro-de-su-territorio-1111148518.html

"Consideramos que es infundada la preocupación de cualquier país, incluido Estados Unidos, por el desplazamiento de nuestros efectivos militares dentro de

"Consideramos que es infundada la preocupación de cualquier país, incluido Estados Unidos, por el desplazamiento de nuestros efectivos militares dentro de nuestro territorio", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.El portavoz del Kremlin también indicó que la desescalada de tensiones en el este de Ucrania será posible solo si Kiev renuncia a las provocaciones militares."La desescalada en Ucrania solo puede producirse si las fuerzas armadas ucranianas abandonan las acciones armadas", dijo Peskov ante la prensa.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Conversación entre Putin y BidenAsimismo, Peskov afirmó que la conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, tuvo un carácter pragmático.Agregó que durante las consultas las dos partes "no abordaron la situación del [bloguero opositor ruso Alexéi] Navalni", quien actualmente está encarcelado en la región de Vladímir, a unos 100 kilómetros de Moscú.El portavoz señaló que es demasiado pronto para hablar sobre la fecha y el lugar de la posible reunión entre Putin y Biden."Es prematuro hablar de los detalles de esta reunión. Se trata de una propuesta nueva, y se estudiará, (...) los mandatarios acordaron que el tema de dicha reunión se debatirá por vía diplomática", dijo Peskov.El 13 de abril, Putin y Biden mantuvieron una conversación telefónica por iniciativa de EEUU. Durante la conversación, Biden, en particular, reiteró su disposición a construir relaciones estables y predecibles con Rusia partiendo de los intereses de EEUU y ofreció mantener una reunión personal en un tercer país en los próximos meses.

