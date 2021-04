https://mundo.sputniknews.com/20210414/quien-fue-berenice-soares-de-moura-la-mujer-detras-de-la-enfermedad-de-chagas-1111138321.html

¿Quién fue Berenice Soares de Moura, la mujer detrás de la enfermedad de Chagas?

¿Quién fue Berenice Soares de Moura, la mujer detrás de la enfermedad de Chagas?

La enfermedad de Chagas esconde sus síntomas durante décadas y luego ataca el corazón y el sistema nervioso. Afecta a entre 6 y 9 millones de personas, pero la

2021-04-14T00:10+0000

2021-04-14T00:10+0000

2021-04-14T00:12+0000

américa latina

enfermedad

salud

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1111138089_0:161:2047:1312_1920x0_80_0_0_8c33bf40a398aa732ed1d2280e432f14.jpg

La enfermedad de Chagas esconde sus síntomas durante décadas y luego ataca el corazón y el sistema nervioso. Afecta a entre 6 y 9 millones de personas, pero la mayoría no sabe que está enferma. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 67 millones de personas en la región están en riesgo de infección. A nivel mundial hay entre 10.000 a 12.000 muertes al año por esta enfermedad.Ahora bien, ¿qué tiene que ver Berenice Soares de Moura con todo esto?Quién fue Berenice Soares de MouraEn 1908, el médico brasileño Carlos Chagas trabajaba en una campaña contra la malaria durante la construcción del Ferrocarril Central Brasileño, en el pueblo de Lassance, en el estado de Minas Gerais (sureste). Mientras atendía a pacientes, su espíritu curioso lo llevó a prestar atención —y luego investigar— el relato de los obreros de la construcción. Ellos contaban que durante la noche en sus casas salían de las grietas de las paredes y los techos unos diminutos insectos que los picaban, y desaparecían durante el día. Les llamaban barbeiros, tal vez porque las picaduras más frecuentes eran en la cara, se explica en la versión digital de la revista médica Diagnóstico.Chagas examina el contenido intestinal de estos barbeiros y observa unos flagelados similares a los tripanosomas descritos como causantes de la enfermedad del sueño, una enfermedad tropical que se transmite por la picadura de una mosca y que, si no se trata, puede ser mortal. Pocos meses después, más precisamente en abril, el doctor examina a una niña de 2 años, de nombre Berenice Soares de Moura, que tenía fiebre y le había aumentado el tamaño del hígado y del bazo. Le realizó un examen sanguíneo y se encontró con el mismo parásito que había observado en el contenido intestinal de los insectos, ya identificados como triatominos. En 1909 Chagas anunció su descubrimiento en las Memorias del Instituto Oswaldo Cruz y al agente causal le nominó Schizotrypanum cruzi, en honor a Oswaldo Cruz, médico brasileño, mentor y guía en sus estudios de medicina tropical.Berenice fue la primera persona diagnosticada con la enfermedad de Chagas, por lo que recibió tratamiento. Un año después, Berenice ya no tenía síntomas, pero cuando fue examinada por un grupo de médicos del Hospital de Belo Horizonte en 1961 —53 años después de haber sido diagnosticada por Chagas—, en su sangre aún se encontraba el vector.Berenice aún vivió muchos años más y a partir de 1961 fue examinada cada ciertos intervalos de tiempo; toda su vida permaneció asintomática, salvo que se quejó vagamente de algunas alteraciones referidas a varios sistemas, como disfagia ocasional, palpitaciones y dolor precordial espontáneo o producido por alguna emoción; sin embargo, la historia clínica, a lo largo de su vida, no mostró datos de mayor relevancia.¿Qué es la enfermedad de Chagas?La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, crónica, transmitida por vectores y causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Se la considera una "enfermedad silenciosa y silenciada", no solo por su lenta evolución clínica y frecuentemente asintomática, sino también porque afecta principalmente a poblaciones desfavorecidas y con acceso restringido a la atención de salud y otros servicios básicos, asegura la Organización Mundial de la Salud.¿Qué produce el Chagas?El principal mecanismo de transmisión es vectorial, por hemípteros: chinches. Estos pequeños insectos infectan a las personas mediante picaduras, al depositar sus heces infectadas en heridas de la piel o sobre mucosas. Otras modalidades de transmisión son transfusional, congénita, trasplantes de órganos u oral. ¿Cuál es el tratamiento de chagas?El Chagas es casi 100% curable si se trata en sus etapas iniciales con los medicamentos benznidazol y nifurtimox.Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2021Desde el año 2020, cada 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. El tema elegido para este año es "Atención y servicios de salud integrales y equitativos para todos". La ONU señala que uno de los objetivos de este evento es dar visibilidad y atención a la importancia que esta enfermedad tiene en la salud pública e individual de los países afectados por ella y, a la vez, dar la oportunidad a las personas que tienen la enfermedad de Chagas a expresar su voz y necesidades, además de sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y describir los recursos necesarios para prevenirla, controlarla y eliminarla cuando sea posible.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/es-como-haber-envejecido-30-anos-covid-persistente-o-cuando-la-enfermedad-no-desaparece-1111076276.html

https://mundo.sputniknews.com/20210401/una-misteriosa-enfermedad-cerebral-no-para-de-matar-en-canada-1110695673.html

https://mundo.sputniknews.com/20210316/endometriosis-la-enfermedad-que-padece-el-10-de-las-mujeres-en-edad-fertil-1110042028.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enfermedad, salud, brasil