¿Qué país logró vacunar al 93% de su población adulta en dos semanas?

¿Qué país logró vacunar al 93% de su población adulta en dos semanas?

Las autoridades sanitarias de este país reconocen que su "fuerza" radica en su "pequeñez" —pues claro, allí viven menos de un millón de personas—, pero también

Las autoridades sanitarias de este país reconocen que su "fuerza" radica en su "pequeñez" —pues claro, allí viven menos de un millón de personas—, pero también "en el valor inherente de la solidaridad". "La marcha de gran solidaridad y colectividad de cada uno de los miembros de nuestra sociedad, unida a la singular admiración por nuestro Rey y nuestro país, nos ha recordado que nada es imposible si nos unimos como lo hemos hecho en los últimos 16 meses", aseguró en un comunicado oficial la ministra de Sanidad del país, Dasho Dechen Wangmo.La ministra también instó a las personas a vacunarse para protegerse a sí mismas y a sus comunidades, así como al Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quien anunció que se vacunaría "después de que todas las personas elegibles en el país reciban sus vacunas de forma segura". ¿Ya sabes de qué país estamos hablando?Una exitosa campaña de vacunaciónQuizá ya te diste cuenta que el país referido es el Reino de Bután, donde la campaña de vacunación dirigida a las personas de entre 18 y 104 años comenzó el 27 de marzo. Aunque las vacunas habían llegado al país en dos tandas en enero y marzo, se eligió esperar para que coincidiera con "fechas auspiciosas en la astrología budista", según explicó la agencia Associated Press (AP). Al 13 de abril, casi el 63% de la población (476.740 personas) había sido vacunada con la primera dosis de AstraZeneca, conocida localmente como Covishield. Las autoridades sanitarias dijeron que las segundas dosis se administrarán al cabo de ocho a doce semanas.El rápido avance en la campaña de vacunación, sitúa al país delante de Israel, que ha vacunado al 62% de su población de 9 millones de habitantes, y por detrás de Seychelles, que ya inoculó al 67% de las casi 100.000 personas que habitan el país, según datos de Our World in Data.Las vacunas se distribuyeron a más de 1.200 lugares de todo el país utilizando el almacenamiento en cadena de frío que, según AP, se utilizó en anteriores campañas de vacunación. Cerca de 3.300 trabajadores sanitarios y 4.400 ciudadanos voluntarios, conocidos como desuups, se desplegaron por todo el país para ayudar en la distribución.Desde que inició la pandemia, en Bután se han registrado 927 personas infectadas con COVID-19, de las que 51 están ahora cursando la enfermedad, según información del Ministerio de Sanidad. Casi 650.000 test de diagnóstico, lo que equivaldría a decir que si cada prueba hubiera sido realizada una sola vez por habitante, el 87% de los habitantes se ha hisopado.

reino de bután

