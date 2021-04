https://mundo.sputniknews.com/20210414/organismo-de-contralor-argentino-autoriza-la-venta-de-test-rapidos-de-covid-19-en-farmacias-1111171906.html

Organismo de contralor argentino autoriza la venta de test rápidos de COVID-19 en farmacias

Organismo de contralor argentino autoriza la venta de test rápidos de COVID-19 en farmacias

"El permiso de la Anmat permite que las personas compren el test rápido que detecta el coronavirus en las farmacias para que un profesional lo pueda utilizar",

"El permiso de la Anmat permite que las personas compren el test rápido que detecta el coronavirus en las farmacias para que un profesional lo pueda utilizar", dijo Alejandro Mansilla, socio gerente de Vyam Group S.R.L, en la emisora local Radio AM 750.El test rápido de antígeno SARS-CoV-2, creado por el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, es el único autorizado por Anmat, informó el diario local Clarín.Este tipo de pruebas permite conocer el resultado en 10 minutos y tiene un nivel de sensibilidad del 96,8%.La primera partida de 20.000 test, a un precio de 2.600 pesos argentinos (28 dólares), ya está agotada debido a la gran demanda, aunque el costo será menor en las próximas semanas, agregó Clarín.

