https://mundo.sputniknews.com/20210414/lg-y-magna-podrian-fabricar-juntos-el-primer-auto-electrico-de-apple-1111165218.html

LG y Magna podrían fabricar juntos el primer auto eléctrico de Apple

LG y Magna podrían fabricar juntos el primer auto eléctrico de Apple

La compañía, llamada LG Magna e-Powertrain y valorada en 1.000 millones de dólares, podría encargarse de la "producción inicial de los vehículos eléctricos de

2021-04-14T14:58+0000

2021-04-14T14:58+0000

2021-04-14T14:59+0000

economía

compañías

lg

coche eléctrico

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1111165160_404:626:2684:1909_1920x0_80_0_0_7fdeef759139354befd719a25269c5cc.jpg

La compañía, llamada LG Magna e-Powertrain y valorada en 1.000 millones de dólares, podría encargarse de la "producción inicial de los vehículos eléctricos de Apple", aunque los detalles del contrato aún se están discutiendo, agregó la fuente.Lo más probable es que no se trate de un lote muy grande, pues la empresa de Cupertino tiene previsto utilizar la primera generación de los coches eléctricos para "evaluar su comerciabilidad". Algunos afiliados de LG Group, como LG Display, LG Chem, LG Energy Solution o LG Innotek, ya están incluidos en la cadena de suministro de piezas para los dispositivos de Apple y, por consecuencia, "están calificados para garantizar rendimientos de producción y una entrega más rápida de las piezas necesarias para los vehículos eléctricos", explica el interlocutor del medio surcoreano.Hasta el momento, la propia compañía surcoreana no ha hecho comentarios al respecto. Al mismo tiempo, otro interlocutor anónimo del periódico se muestra convencido de que esta colaboración podría ser beneficiosa para todos los participantes, si bien no se trata de un contrato a gran escala.Una vez que las partes cierren el acuerdo, LG Magna e-Powertrain se encargará de la fabricación de los motores eléctricos, los inversores de corriente y los cargadores de abordo para el prototipo del coche eléctrico de Apple que podría ser presentado al público a principios de 2024.Mientras que LG ya fabricó motores, baterías y otros componentes para Tesla y Bolt EV, de General Motors, Magna es "el mayor fabricante contratista de vehículos" del mundo, según Bloomberg.

https://mundo.sputniknews.com/20201225/podra-apple-destronar-a-tesla-en-el-mercado-de-los-autos-inteligentes-1093950710.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

compañías, lg, coche eléctrico, apple