La controversia detrás de la vacuna Patria: ¿más estadounidense que mexicana?

Durante la conferencia del 13 de abril, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó que se iniciaría

Durante la conferencia del 13 de abril, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó que se iniciaría el reclutamiento de voluntarios para los ensayos clínicos de fase uno con humanos para la vacuna Patria, la cual, dijo, "si todo sale como esperamos, tendríamos al final de este año una vacuna mexicana".Según señaló el propio Conacyt en un comunicado y en un vídeo informativo, la vacuna Patria se basa en un virus recombinante de la enfermedad de Newcastle (NDV) que, se presume, tiene potencial de éxito para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, la investigación en la que se explora la posibilidad de emplear dicho virus en realidad fue realizada por científicos estadounidenses de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinaí y de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill e, incluso, en noviembre de 2020 publicaron un artículo en la revista The Lancet en el que mostraron el potencial del NDV contra el COVID-19. La controversia: ¿Patria no es mexicana?Luego de que las autoridades mexicanas anunciaran que la vacuna "mexicana" iniciaría las pruebas clínicas con humanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador explicara que se llamaría Patria en alusión al poema Suave patria de Ramón López Velarde, científicos mexicanos se pronunciaron en contra del anuncio al decir que "no es tal". ""Aguas, me cuentan que la dichosa vacuna 'mexicana' que presenta ahorita @ElenaBuylla , no es tal. Es una vacuna que está siendo subsidiada por el @Conacyt_MX , desarrollada por el hospital Mount Sinai de los EE.UU. No tiene nada de 'patriótica'", escribió Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en su cuenta de Twitter.Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), también se manifestó. Por medio de un hilo en Twitter, detalló que los primeros avances de la investigación sobre la eficacia del NDV para combatir el SARS-CoV-2 fueron publicados desde el mes de noviembre y agregó que la tecnología de esta vacuna se ha licenciado a distintos laboratorios alrededor del mundo. "Tanto en Brasil como en México, el anuncio oficial al respecto ha sido que dichos países están produciendo una 'vacuna brasileña' o una 'vacuna mexicana', aun cuando estrictamente hablando son vacunas tecnológicamente desarrolladas por otros países", cuestionó Méndez Rojas.Por su parte, Carol Parelman, química farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la vacuna presentada por el Gobierno mexicano es la que estaba desarrollando Avimex, la cual "usa su plataforma Paramixovirus Newcastle para medicina veterinaria en prevención de influenza aviar, diarrea epidémica porcina y bronquitis infecciosa. Ahora este vector expresará la proteína S del SARS-CoV-2 para generar inmunidad". Además, los tres científicos dieron a conocer los comunicados de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinaí y de la empresa Avimex. El laboratorio mexicano explicó que el desarrollo de la vacuna Patria es parte de una colaboración internacional. No obstante, el Sistema de Salud de Monte Sinaí expresó que "la vacuna NDV contra el SARS-CoV-2 fue creada por un equipo de virólogos del Monte Sinaí reconocido a nivel mundial, incluido el Dr. Palese; el Dr. Florian Krammer, catedrático de Vacunología del Monte Sinaí; y el Dr. Adolfo García-Sastre, catedrático de Medicina Irene y el Dr. Arthur M. Fishberg y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Monte Sinaí".

