Justin Bieber se sincera sobre su problema con las drogas

2021-04-14T16:37+0000

2021-04-14T16:37+0000

2021-04-14T16:37+0000

"Tengo una esposa a la que adoro, con la que me siento tranquilo. Me siento seguro. Siento que mi relación con Dios es maravillosa. Y tengo este torrente de amor que quiero poder compartir con la gente, ¿sabes?" expresó Bieber al periodista Zach Baron.La superestrella canadiense se hizo famosa cuando era aún muy joven: su primer single, One Time, fue disco de platino en el 2009, cuando solo tenía 15 años. Más tarde, empezó a sufrir de una grave adicción a las drogas. Hasta el punto de que sus guardias de seguridad entraban en su habitación por la noche y le tomaban el pulso para asegurarse de que seguía vivo, explicó Bieber a GQ.En noviembre de 2018, Bieber anunció que se había casado con Hailey Baldwin. Luego, en marzo de 2019, declaró que se estaba alejando de la música para centrarse en su salud mental. Ahora se siente mucho mejor. "Para ser sincero, estoy mucho más saludable, y eso que tuve varias enfermedades. Tuve mononucleosis y tengo la enfermedad de Lyme", comunicó Bieber.

