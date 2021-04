https://mundo.sputniknews.com/20210414/honduras-niega-que-haya-acuerdo-con-eeuu-para-desplegar-soldados-en-sus-fronteras-1111140357.html

Honduras niega que haya acuerdo con EEUU para desplegar soldados en sus fronteras

Honduras niega que haya acuerdo con EEUU para desplegar soldados en sus fronteras

"No ha habido ningún tipo de acuerdo sobre militarizar las fronteras", dijo Suazo vía telefónica desde Washington a medios locales de prensa, reseña en su

2021-04-14T01:12+0000

2021-04-14T01:12+0000

2021-04-14T01:12+0000

américa latina

centroamérica

migrantes

fronteras

honduras

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108406/86/1084068674_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_ca425946ed1dbaa7ea7a0703d8de2310.jpg

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, había anunciado el lunes un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para movilizar a miles de militares y policías en sus fronteras, en un intento por frenar la migración hacia Estados Unidos, luego de registrar cifras récord en marzo.Autoridades migratorias estadunidenses revelaron que durante el tercer mes del año las detenciones de indocumentados en la frontera con México superaron las 172.000 personas, entre ellos casi 19.000 menores, un récord histórico para un mes.Sin embargo, Suazo insistió en que tales acuerdos "son incorrectos y no existen".El desencuentro informativo entre la vocera de la Casa Blanca y el embajador Suazo ocurre después que a fines de la semana anterior una delegación hondureña de alto nivel viajara a Washington, donde dialogó con sus anfitriones sobre las redes de tráfico de personas y las caravanas de migrantes irregulares."Insisto, no ha habido acuerdos (para movilizar soldados y policías), esos temas no se trataron en las mesas de trabajo", enfatizó el diplomático.A continuación agregó que se ha dialogado sobre la necesidad de actuar para detener a quienes ejercen "acciones criminales alrededor de las caravanas y que están aprovechándose de la necesidad de la gente e incentivando la migración con información incorrecta".En lo que va de año al menos dos caravanas de migrantes partieron de territorio hondureño en su afán de cruzar la frontera sur de Estados Unidos, pero fueron repelidas por afectivos militares en territorio de Guatemala.Las caravanas constituyen un fenómeno migratorio que comenzó en octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula (norte), capital industrial de Honduras.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/enviado-especial-de-eeuu-confirma-cierre-de-fronteras-a-migracion-irregular-1110865691.html

https://mundo.sputniknews.com/20210402/no-habra-ayuda-ni-plan-marshall-de-biden-para-la-migracion-de-centroamerica-y-chiapas-1110737461.html

centroamérica

honduras

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

centroamérica, migrantes, fronteras, honduras, eeuu