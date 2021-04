https://mundo.sputniknews.com/20210414/esta-en-riesgo-la-central-nuclear-mexicana-de-laguna-verde-1111142291.html

¿Está en riesgo la central nuclear mexicana de Laguna Verde?

La Central Nuclear de Laguna Verde trabaja en condiciones que pueden llevarla a "un estado de obsolescencia" debido a que utiliza equipos y tecnologías de hace

La Central Nuclear de Laguna Verde trabaja en condiciones que pueden llevarla a "un estado de obsolescencia" debido a que utiliza equipos y tecnologías de hace más de 30 años, lo cual ha derivado en fallas en sus sistemas de instrumentación. De no modernizar la planta podría suspenderse su operación "en caso extremo" o perder la licencia que otorga la CNSNS. De acuerdo con un documento obtenido por El Universal, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), organismo dependiente de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una revisión de las condiciones de la nucleoeléctrica para extender su vida útil. En dicha inspección se detectó "que los procesos de monitoreo de radiación en la planta hechos por sistemas de instrumentación nuclear requieren revisión y actualización, ya que están hechos con tecnología de hace más de 30 años".Además, el ININ aseguró que en el proyecto de inversión Supporting Safe Ageing Management for Long Term Operation of Laguna Verde Nuclear Power Plant hay recursos disponibles para modernizar estos equipos. Según el informe, dichos recursos fueron obtenidos a través del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero "no se han ejercido y el dinero proporcionado tendría que ser reembolsado al organismo en su totalidad y el apoyo se cancelaría". Por otra parte se explica que en caso de no adquirir los equipos necesarios para modernizar la nucleoeléctrica, "el instituto dejaría de ser beneficiario de los recursos del OIEA en ciencia, tecnología e innovación".La controversia: ¿la planta de Laguna Verde está en riesgo?Las dudas sobre la estabilidad de la Central Nuclear de Laguna Verde surgieron luego de que el pasado 9 de abril, la periodista Peniley Ramírez publicara una columna de opinión en El Universal en la que aseguraba que la planta continúa su operación sin las mínimas medidas de seguridad y sin el mantenimiento adecuado. En respuesta, la CFE comentó que la planta "no está, ni ha estado nunca, en riesgo de sufrir un accidente. Es regulada rigurosamente por organismos altamente calificados, tanto de índole nacional como internacional, y operada por trabajadores y funcionarios públicos también certificados internacionalmente y a la par de sus similares en cualquier país". Por su parte, especialistas como Lourdes Melgar, académica y consultora en temas energéticos y de desarrollo sostenible, señalaron que urge una inspección y un informe por parte de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares y la International Atomic Energy Agency con el fin de tranquilizar a los mexicanos. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter agregó que "conversando con profesionales del sector nuclear mexicano, me aseguran que 'todo está en orden' y que las notas de prensa son parte de una estrategia de descalificar lo nuclear. Si esto crece, será por falta de una comunicación activa y transparente por parte del Gobierno". En este mismo tenor, la CFE señaló que "difundir información de este tipo sin antes corroborar con directivos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde solo causa falsas alarmas a la población". Modernizar Laguna Verde para optimizar su desempeñoEl reporte del ININ expone que la nucleoeléctrica se encuentra en "el desarrollo de toda la base necesaria, conforme a la regulación vigente, para solicitar la renovación de la licencia de operación de sus dos unidades por otros 30 años". Sin embargo, para hacerlo necesita "incorporar actualizaciones y modernizaciones en toda la instrumentación nuclear asociada a la seguridad de la planta" o no podría lograr la extensión de la licencia de operación.Por otro lado, aclara que la infraestructura con la que está equipada actualmente está habilitada únicamente para el desarrollo y la medición de campos de radiación; por lo que, no cuenta "con las características para incorporarse a sistemas modernos y automatizados".En este contexto, el ININ podría adquirir equipos "para seguir contribuyendo en la modernización de la instrumentación nuclear y en la operación segura de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica", con el fin de optimizar los tiempos y las tareas realizadas. El informe también agrega que el proyecto Nacional Proactive Ageing Management for Long Term Operation of LVNPP (Laguna Verde Nuclear Power Plant) "MEX 2018" tiene previsto adquirir equipo electrónico para colaborar en la medición y caracterización de campos de radiación. Con estas intenciones, se detalla que la OIEA otorgó una orden de compra al ININ correspondiente al período 2019-2020 para realizar la compra de equipos con las características requeridas. En cuanto se concrete la adquisición se deberá enviar al organismo "la factura correspondiente para comprobar la compra de los equipos especificados".

