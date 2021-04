https://mundo.sputniknews.com/20210414/enviado-ruso-acusa-a-paises-de-la-otan-de-apoyar-planes-belicos-de-kiev-en-donbas-1111179703.html

Enviado ruso acusa a países de la OTAN de apoyar planes bélicos de Kiev en Donbás

Enviado ruso acusa a países de la OTAN de apoyar planes bélicos de Kiev en Donbás

"En el contexto de la negativa de Ucrania de discutir el tema de cómo garantizar el cumplimiento de la tregua, resulta extraño el apoyo político y militar que brindan a Kiev varios Estados occidentales. Aquellos políticos, en primer lugar, representantes de países de la OTAN, que apoyan la actividad militar de las autoridades ucranianas, se oponen a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso no es otra cosa que alentar a Ucrania a elegir una solución militar, no política, del conflicto", dijo Grizlov.El representante de Rusia recordó que la necesidad de evitar por todos los medios ese guion aparece recogida en los Acuerdos de Minsk.Grizlóv apuntó que el 14 de abril "la delegación ucraniana, con el apoyo de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), se negó incluso a discutir los mecanismos prácticos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre el fortalecimiento de la tregua del 22 de julio de 2020".Según el enviado ruso, "Donetsk y Lugansk propusieron a Kiev aclarar los parámetros específicos del mecanismo conjunto de verificación de las violaciones y de control para garantizar la tregua, con el fin de lograr su funcionamiento eficaz".El funcionario ruso precisó que la postura de Ucrania bloquea tanto la solución práctica de los problemas de seguridad como las negociaciones sobre cuestiones políticas, económicas y humanitarias relacionadas con Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Desde marzo pasado Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar a sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbás.El Kremlin no niega el traslado de tropas hacia la frontera, pero ha dicho que los movimientos tenían como objetivo garantizar la seguridad nacional en respuesta a la concentración de la OTAN cerca de la frontera con Rusia.

