El Supremo Tribunal de Brasil arranca sesión que decidirá si Lula puede ser presidenciable

En la sesión, retransmitida a través de internet, el juez Edson Fachin, encargado de los casos de Lula en el Supremo, fue el primero en pronunciarse,

En la sesión, retransmitida a través de internet, el juez Edson Fachin, encargado de los casos de Lula en el Supremo, fue el primero en pronunciarse, explicando los precedentes; recordando que el pasado 8 de marzo él mismo aceptó un recurso de la defensa del expresidente y anuló las condenas por corrupción.Fachin entendió que Lula nunca debía de haber sido juzgado en la Justicia Federal de Curitiba (sur) porque su proceso no tenía relación con los desvíos de la empresa semiestatal Petrobras, que es lo que se debía investigar en esa sede judicial.La anulación de las condenas devolvió a Lula sus derechos políticos y, por lo tanto, la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022; no obstante, la Procuradoría General de la República recurrió esa anulación, y ahora el conjunto de los 11 jueces del Supremo deberá decidir si se mantiene o no.

