El fabricante de Sputnik V, dispuesto a compartir su tecnología que minimiza el riesgo de trombos

"El Centro Gamaleya está dispuesto a compartir su tecnología de purificación con otros productores de vacunas para ayudarles a minimizar el riesgo de efectos

"El Centro Gamaleya está dispuesto a compartir su tecnología de purificación con otros productores de vacunas para ayudarles a minimizar el riesgo de efectos secundarios durante la vacunación", dice el comunicado publicado en el sitio web del fármaco Sputnik V.La nota destaca que "la calidad y la seguridad de Sputnik V se garantiza con, entre otras cosas, una tecnología de purificación de cuatro etapas, que incluye dos etapas de purificación cromatográfica y dos etapas de filtración de flujo tangencial"."La tecnología de purificación ayuda a obtener un producto altamente purificado que también se somete a un control obligatorio que incluye el análisis de la presencia de ADN libre", señala el texto.Se agrega que, según el estudio publicado el 9 de abril de 2021 en la revista The New England Journal of Medicine, una purificación insuficiente de las vacunas, que conlleva la aparición de gran cantidad de ADN libre, podría provocar casos de trombosis."La purificación insuficiente o el uso de dosis muy altas de ADN/ARN diana puede resultar en una interacción adversa de los anticuerpos de un paciente, que activan los trombocitos con elementos de la propia vacuna, incluido el ADN libre", señala la nota.El 13 de abril la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron suspender temporalmente "por razones de precaución" la vacunación contra el coronavirus con el fármaco de Johnson & Johnson.Una situación parecida se produjo con la vacuna de AstraZeneca. El pasado 7 de abril la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon que la relación de causalidad que tienen el fármaco y la formación de trombos en la sangre de personas vacunadas es plausible pero no está confirmada.

