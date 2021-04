https://mundo.sputniknews.com/20210414/el-dia-de-los-caidos-controvertido-llamado-a-la-paz-entre-israelies-y-palestinos-1111162261.html

El Día de los Caídos, controvertido llamado a la paz entre israelíes y palestinos

"Y crecí tendiendo miedo a los árabes, a su idioma", dijo en la ceremonia de este 13 de abril noche Tamar Pikes, una artista plástica judía de 53 años, cuyo

"Y crecí tendiendo miedo a los árabes, a su idioma", dijo en la ceremonia de este 13 de abril noche Tamar Pikes, una artista plástica judía de 53 años, cuyo padre y hermano murieron en guerras entre Israel y los vecinos árabes. Y agregó: "Estamos enredados, ahogándonos en un ciclo de violencia y miedo. Algunos no pueden ver que hay una salida de este sangriento ciclo. Yo creo que es posible: a través del reconocimiento mutuo, a través del entendimiento, a través de la igualdad de derechos".La Ceremonia Conjunta de los Caídos es iniciativa de dos grupos pacifistas de izquierdas, los Combatientes por la Paz y el Círculo de Padres, ambos integrados por israelíes y palestinos. Se lleva celebrando desde el año 2006 en el Día de los Caídos oficial hebreo. La última vez que se convocó en persona, en 2019, reunió a más de 10.000 asistentes en Tel Aviv.Este año, como el pasado, se ha celebrado casi íntegramente online. Y los organizadores informaron que la han visto más de 200.000 personas.Controvertida ceremoniaDesde que comenzó a celebrarse, esta ceremonia ha sido controvertida, particularmente entre el público israelí. Muchos critican que legitima el terrorismo e iguala a los soldados caídos israelíes con aquellos quienes los atacaron.Sin embargo, quienes la apoyan dicen que es un esfuerzo por parte de aquellos que han salido perdiendo más gravemente en el conflicto por dar sentido a la muerte de sus seres queridos rechazando la violencia.Del lado palestino también se suscitan críticas: muchos la acusan de ser complaciente con los ocupantes israelíes, y que se trata de una celebración israelí y no palestina.Este año, el lugar de celebración no ha sido desvelado al público general para evitar posibles ataques, como sucedió el año pasado, en el que grupos de extrema derecha israelíes intentaron sabotear el acto.En 2019 el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó la ceremonia que tuvo lugar en Tel Aviv y previo a ella ordenó congelar los permisos de entrada de docenas de palestinos de Cisjordania, que preveían asistir al acto argumentando medidas de seguridad. El Tribunal Supremo rechazó la decisión diciendo que no era válido impedir la asistencia por motivos de seguridad.Solo pérdidas y dolor"Amo Jerusalén, que es donde están enterrados mis seres queridos. Y no se pueden mover. Cuando hablo con mis amigos palestinos del Círculo de Padres siento el mismo dolor, los mismos sentimientos", dijo Pikes en la ceremonia.El proceso de acercamiento entre los israelíes y palestinos que forman parte del Círculo de Padres no suele comenzar justo después de la muerte del ser querido. Casi todos ellos describen un lento proceso de recuperación y, años después, una aproximación a cómo lo ve y siente el otro lado.Leila al Sheikh compartió la muerte de su bebé Qusai en 2002, cuando una botella de gas lacrimógeno invadió su casa. Intentó llevar al pequeño de seis meses al hospital, pero fue detenida en un control de seguridad israelí.Al Sheikh dijo que esa frialdad prendió en ella "un fuego de ira" que la consumió y que la llevó a odiar y a negarse a relacionarse con cualquier israelí durante 16 años.Sin embargo, cambió de opinión cuando conoció a israelíes dolientes del otro lado y lo experimentó como una "iluminación": "Sentí la sinceridad de aquellos que luchaban por un futuro mejor, no solo para sus propios hijos, sino para todo el mundo".

