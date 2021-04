https://mundo.sputniknews.com/20210414/crimea-en-la-mira-de-los-terroristas-1111173202.html

Crimea, en la mira de los terroristas

"Entre las principales causas de estas amenazas están la actividad destructiva de Estados Unidos, la OTAN, algunos países de la Unión Europea y Ucrania,

"Entre las principales causas de estas amenazas están la actividad destructiva de Estados Unidos, la OTAN, algunos países de la Unión Europea y Ucrania, orientada a desacreditar la política interna y exterior de Rusia, los ataques a su imagen internacional y la difusión de ideologías extremistas y nacionalistas", declaró Pátrushev.El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia advirtió también que los agentes de Ucrania tratan de perpetrar "actos de sabotaje" y "atentados terroristas contra las infraestructuras vitales" de Crimea.El alto cargo desveló, además, que Ucrania y sus valedores de Occidente planean desestabilizar la situación en la península.Los países occidentales ayudaron a Ucrania a crear centros de entrenamiento para unidades de sabotaje y reconocimiento, algo que amenaza la seguridad de Rusia y otros Estados, declaró Nikolái Pátrushev."Ante el aumento de la actividad de EEUU y la OTAN en el mar Negro cerca de las fronteras rusas, Rusia se ve obligada a tomar medidas para garantizar su seguridad", declaró el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia.Jorge Armando, analista internacional, comentó las declaraciones de Pátrushev desde Ecuador."Estoy convencido de que a Rusia no se la podrá doblegar. En alguna ocasión dije que Rusia era la garantía de la especie humana, y lo vuelvo a repetir: a Rusia no se la podrá doblegar, no ha habido imperio en el mundo que haya podido vencer a Rusia". El experto ecuatoriano invita a EEUU y Europa a "solucionar sus problemas internos y no fastidiar al resto del mundo"."Que nos dejen vivir en paz. Mi solidaridad hacia Rusia, hacia el pueblo ruso, que me une un sentimiento muy grande hacia ese país eslavo", recalcó Jorge Armando. En otros temasEl presidente de EEUU, Joe Biden, invitó en una conversación telefónica a su par ruso, Vladímir Putin, a celebrar una cumbre en un tercer país para procurar relaciones bilaterales estables, según informó la Casa Blanca en un comunicado.El Kremlin comunicó que los dos presidentes expresaron su disposición de continuar dialogando sobre los problemas principales relacionados con la seguridad global.Al mismo tiempo, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló este 14 de abril que "es demasiado pronto" para hablar sobre la fecha y el lugar de la posible reunión entre Putin y Biden.El politólogo ruso Dmitri Evstáfiev, entregó su opinión sobre el significado de esa charla telefónica entre los líderes de Rusia y EEUU."La llamada prueba dos cosas. Primero: la dirigencia rusa consiguió con medios políticos y militares convencer a la Administración norteamericana de la necesidad de renunciar a la escalada en el Este de Ucrania y, además, EEUU está dispuesto a apaciguar a sus satélites en el espacio postsoviético y excluir la posibilidad de que terceras fuerzas desestabilicen la situación", estima Dmitri Evstáfiev.En otro orden, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó clara la postura del Kremlin sobre la desescalada de tensiones en el este de Ucrania y el movimiento de las fuerzas rusas dentro del territorio ruso."La desescalada en Ucrania solo puede producirse si las fuerzas armadas ucranianas abandonan las acciones armadas", declaró Peskov.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Gobierno de Rusia calificó de inconsistentes las preocupaciones de terceros países, entre ellos Estados Unidos, por el movimiento de sus tropas dentro de sus fronteras, explicó el portavoz del Kremlin.Por otro lado, Peskov instó a Estados Unidos a influenciar a Ucrania para evitar actos de provocación en Donbás al señalar que "Washington puede usar su influencia sobre Kiev para inducir a los ucranianos a renunciar a los actos provocadores".Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

