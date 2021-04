https://mundo.sputniknews.com/20210414/como-walsh-y-masetti-frustraron-el-plan-de-eeuu-contra-fidel-en-1961-segun-gabo-1111173985.html

Cómo periodistas argentinos descubrieron el plan de EEUU contra Fidel en 1961, según Gabo

Cómo periodistas argentinos descubrieron el plan de EEUU contra Fidel en 1961, según Gabo

El nombre de Rodolfo Walsh está ineludiblemente ligado a las mejores caras del periodismo latinoamericano y el combate a los gobiernos totalitarios de la

2021-04-14T17:39+0000

2021-04-14T17:39+0000

2021-04-14T18:16+0000

américa latina

invasión a playa girón, cuba

gente

playa girón

rodolfo walsh

gabriel garcía márquez

ernesto che guevara

fidel castro

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106231/95/1062319565_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3a414d20e3c58ce6f76bceec566a81f4.png

El nombre de Rodolfo Walsh está ineludiblemente ligado a las mejores caras del periodismo latinoamericano y el combate a los gobiernos totalitarios de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el escritor argentino también desempeñó un papel crucial —aún sin tener esa intención— para que el Gobierno de Cuba pudiera frustrar la invasión a la Bahía de Cochinos con que Estados Unidos pretendió derrocar a Fidel Castro en abril de 1961.Nacido en la provincia argentina de Río Negro el 9 de enero de 1927, Rodolfo Walsh alcanzó notoriedad en 1957 cuando publicó Operación Masacre, un libro que reconstruía el fusilamiento a un grupo de activistas peronistas por parte de las fuerzas represivas al servicio del Gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958).Además de ser uno de los primeros documentos periodísticos sobre prácticas típicas del terrorismo de Estado en América Latina, Operación Masacre pasó a la historia como la primera obra de periodismo narrativo, un género que desde entonces tuvo a Walsh como padre.La obra también marcó el perfil comprometido de Walsh con la defensa de los derechos humanos y el combate a la represión, una causa que le costó la vida en 1977, cuando fue desaparecido por la dictadura militar que se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y al que Walsh se atrevió a cuestionar públicamente a través de su célebre Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, enviada a todos los medios el 24 de marzo de 1977, horas antes de desaparecer.Dieciocho años antes de desaparecer, y uno después de haber publicado Operación Masacre, Walsh viajó a Cuba, donde se radicaría hasta 1961. Su compromiso social lo llevó a apoyar la Revolución Cubana y, en ese marco, decidió participar en La Habana de la fundación de la agencia de prensa cubana Prensa Latina.Concebida por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, Prensa Latina tuvo como primer director general a Jorge Masetti, también periodista argentino que conocía a Walsh desde su militancia juvenil en una organización nacionalista denominada Alianza Libertadora Nacional. Tanto Masetti como Walsh habían apoyado al peronismo en sus inicios para luego albergar ideas más de izquierda y revolucionarias.Masetti fue, también, el nexo entre Walsh y el Gobierno Revolucionario cubano, ya que había logrado entablar una relación con Fidel Castro y el Che Guevara en 1958, cuando fue enviado de la radio El Mundo, de Argentina, para cubrir la acción guerrillera que avanzaba en la isla. La confianza que logró establecer con los líderes revolucionarios le valió la invitación a fundar Prensa Latina, una agencia de noticias en las que, además de Masetti y Walsh, se desempeñaría desde el inicio el colombiano Gabriel García Márquez.¿Cómo Cuba se adelantó a la invasión a la Bahía de Cochinos?La historia de cómo la dupla Masetti-Walsh fue clave para que el Gobierno Revolucionario de Cuba lograra frustrar los planes de Estados Unidos se inició con una casualidad y quedó plasmada en artículos que García Márquez publicó a partir de 1977, tras la desaparición de Walsh.García Márquez recuerda que, ya instalados en la nueva agencia de noticias, el afán de Masetti —designado como primer director general— por superar a la competencia lo hacía pasarse horas revisando cables de otras agencias que llegaban a través de teletipos o télex, el sistema de transmisión de información utilizado en esa época.Si bien el particular mensaje extrañó a todos, generó casi una obsesión en Walsh, que por entonces ejercía como jefe de Servicios Especiales en Prensa Latina. García Márquez escribió que Walsh llegó a comprar manuales básicos de criptografía y, sin experiencia en la tarea de descifrar mensajes ocultos, pasó "muchas noches insomnes" intentando descubrir de qué hablaba en realidad aquella comunicación."Lo que encontró dentro no sólo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino también una información providencial para el gobierno revolucionario de Cuba", sintetiza aquel artículo en Alternativa.En efecto, Walsh pudo establecer que el mensaje en realidad tenía como destino la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y había sido escrito por el jefe de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU, por sus siglas en inglés) en Guatemala que se camuflaba como un adscripto en la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.Según García Márquez, aquel mensaje descifrado por Walsh contenía "un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano". Por si fuera poco, revelaba que los soldados que participarían de la invasión se estaban entrenarían en la hacienda de Retalhuleu, un cafetal al norte de Guatemala.Walsh, el pastorLa invasión a la Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, entre el 15 y el 19 de abril de 1961 pasó a la historia como uno de los grandes fracasos de Estados Unidos en su intento por derrocar por la fuerza a Fidel Castro. El episodio no solo demostró la adhesión de la población cubana a la Revolución sino que la victoria frente a los invasores consolidó aún más la unión popular entre los cubanos.Faltaba un año para que eso sucediera cuando Walsh descifró el mensaje. Si bien el primer impulso del equipo periodístico fue convertir el hallazgo en un artículo, el Gobierno cubano, propietario de la agencia, prefirió que eso no sucediera. Pero ni Masetti ni el autor de Operación Masacre estaban decididos a darse por vencidos, lo que dio lugar a un insólito plan descrito años después por García Márquez.En efecto, para Masetti Walsh tenía la apariencia perfecto de un "pastor protestante que vende biblias en Guatemala". Su plan, entonces, era enviarlo al país centroamericano ataviado como un predicador para que consiguiera infiltrarse en Retalhuleu y presenciar los entrenamientos militares clandestinos.Walsh estaba dispuesto a hacerlo pero el plan acabó frustrado, primero porque no contaba con el agrado del Gobierno cubano y porque, aún así, el argentino fue demorado en Panamá, donde su verdadera identidad quedó al descubierto. Walsh decidió entonces no continuar con el plan.En un artículo publicado en 1981 en El País de Madrid, García Márquez volvió a contar la historia, aunque agregando que tan solo unos meses antes del desembarco, él mismo protagonizó otro intento desesperado de Masetti por saber algo más de ese posible ataque estadounidense. Fue en una oportunidad en que Masetti y García Márquez debieron hacer una escala sorpresiva en Guatemala luego de haber viajado a Perú.Finalmente, ambos utilizaron el tiempo obligado en la calurosa Ciudad de Guatemala para escribir un relato con varios de los datos verdaderos con los que contaban y algunos "detalles fantásticos". El texto fue enviado luego por correo al mismísimo presidente guatemalteco, Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) junto con una foto de Masetti y García Márquez con el volcán Pacaya de fondo. Los dos regresaron a Cuba y, según admitió el escritor colombiano, nunca supieron si el mandatario guatemalteco, que más tarde confesaría haber permitido las operaciones secretas de EEUU, recibió aquella carta.¿Qué sucedió con Walsh y Masetti?Walsh abandonó Prensa Latina en 1961 y regresó a Buenos Aires, donde continuó su carrera y obtuvo cada vez más relevancia como integrante del movimiento guerrillero Montoneros. Siguió oponiéndose a las dictaduras argentinas hasta 1977 cuando fue desaparecido.Masetti, en tanto, dejó el periodismo para darse por completo a la lucha armada, que comenzó precisamente en la defensa de Cochinos. Continuó su vida como guerrillero, primero en Argelia, donde apoyó al Frente de Liberación Nacional argelino y más tarde, con el apoyo del Che Guevara, en países de América Latina, ya con el pseudónimo de Comandante Segundo.Volvió a Argentina, donde fundó el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en 1963, siempre con inspiración guevarista. Se asentó con el grupo en una zona selvática en la frontera entre Argentina y Bolivia, en la provincia de Salta. Allí participó de varios enfrentamientos con la Gendarmería argentina hasta que en 1964 fue dado por desaparecido.

https://mundo.sputniknews.com/20201008/ideas-de-ernesto-che-guevara-permanecen-en-cuba-a-53-anos-de-su-muerte-1093057787.html

https://mundo.sputniknews.com/20190616/prensa-latina-por-una-vision-emancipadora-del-periodismo-latinoamericano-1087651478.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/1962-el-ano-en-que-felipe-de-edimburgo-intento-evitar-un-golpe-militar-en-argentina-1110988239.html

https://mundo.sputniknews.com/20210305/gabriel-garcia-marquez-lo-que-no-conocias-de-la-vida-del-escritor-colombiano-1109592970.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

invasión a playa girón, cuba, gente, playa girón, rodolfo walsh, gabriel garcía márquez, ernesto che guevara, fidel castro, cuba