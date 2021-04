https://mundo.sputniknews.com/20210414/como-televisa-y-univision-pretenden-reconquistar-el-auditorio-hispanohablante-a-netflix-y-amazon-1111182663.html

Cómo Televisa y Univisión pretenden reconquistar el auditorio hispanohablante a Netflix y Amazon

Televisa sorprendió al público mexicano al anunciar su fusión con otros tres empresas globales de comunicación y entretenimiento como Univisión, Google y

Televisa sorprendió al público mexicano al anunciar su fusión con otros tres empresas globales de comunicación y entretenimiento como Univisión, Google y Softbank por 5.000 millones de dólares. Parte del argumento es que buscan arrebatar la audiencia hispanohablante a Netflix y Amazón, que se consagraron durante la pandemia del nuevo coronavirus. Se trata de 600 millones de personas que hablan ese idioma, de los cuales 128 millones son mexicanos y 61 millones son hispanos que viven en Estados Unidos.La sorpresa fue aún mayor cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia mañanera de este miércoles 14 de abril, clificando dicha unión como "la compañía de medios en español más grande del mundo"."Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mejores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales en esta sociedad, por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos", dijo el mandatario.El presidente comentó que pidió a los directivos de las empresas que "empeñaran su palabra" de que el nuevo conglomerado mediático "no maltrate a los migrantes, no permita la xenofobia, ni la discriminación y que en particular, se respete la dignidad de los mexicanos. Nunca más una campaña antimexicanos", dijo. Aunque las audiencias de la televisión abierta llevan una década en picada, a mitad de 2020 Televisa anunció que había sido la pandemia la causante de una pérdida millonaria en sus finanzas. La nueva fusiónSegún se anunció públicamente, la nueva empresa Televisa-Univisión tiene como presidente de su Consejo de Administración a Alfonso de Angoitia, actual presidente de Televisa, y a Wade Davis, titular de Univisión, como Director ejecutivo o CEO de la nueva empresa. La fusión implica el compromiso de la totalidad de las acciones de Univisión, que se suman a algunas áreas específicas de creación de contenidos de Televisa, el consorcio encabezado por el empresario Emilio Azcárraga Jean que heredó el trono de su padre, Emilio Azcárraga Milmo. A esto, se suman las inversiones de los gigantes Google y Softbank.El resto del consorcio de Azcárraga Jean que incluye empresas concesionarias de televisión para abonados, servicios de internet y telefonía Izzi, el control sobre el Estadio Azteca y el Club de fútbol América, queda fuera del acuerdo de fusión. La idea es lanzar una plataforma digital global que consolide las cientos de miles de horas de contenidos de Televisa y los contenidos que ha comprado Univision teniendo en cuenta que apenas 10% de los hispanohablantes tiene acceso a streaming, mientras que en otros idiomas la penetración poblacional es cercana a 70%.¿Televisión en crisis?Durante el inicio de la pandemia, Televisa anunció haber registrado pérdidas por 8.900 millones de pesos (358 millones de dólares) durante el primer trimestre del año 2020, ante lo cual lanzó un recorte "agresivo" de su personal, así como reducción salarial y congeló sus contrataciones. Sin embargo, la crisis de la televisión en México tiene al menos una década sucediendo. Según el estudio ¿Cómo se ve la TV en México? realizado por Nielson Ibope —la compañía líder en Medición de Audiencias de medios en México— y publicado a comienzos de 2020, las audiencias han reducido su tiempo frente a la televisión, a la vez que han aumentado el tiempo de uso de dispositivos electrónicos. Esto fue particularmente notorio a partir de 2015, cuando las audiencias se volcaron a la opción de elegir los contenidos a demanda, y no bajo el paradigma de la transmisión de los canales de televisión. No obstante, un estudio de PwC estima que en 2020 los ingresos de las plataformas Over the top (OTT) sumaron 881 millones de dólares. De este modo las plataformas como Netflix, Prime Video, Claro Video, Disney+, y demás, superaron por primera ocasión los ingresos de la industria del cine.Estos volúmenes aún no se comparan con el negocio de las televisoras. El mismo estudio segura que en 2020 la televisión tradicional en México sumaría 4.268 millones de dólares. Según el más reciente Censo de Población 2020, al menos hay una televisión en 91,1% de las viviendas mexicanas y aunque este sector sufre caídas en la publicidad, aún es una proyección más grande que 18,8 por ciento de la población que cuenta con un servicio de películas, música o vídeos de paga por Internet.Televisa y Univisión se han fusionado de diversas maneras otras tres veces anteriormente en su historia, que está ligada intrínsecamente. Si con esta lograrán superar a los gigantes del streaming dependerá de su propia capacidad de crear contenido y de achicar su rezago televisivo actual.

