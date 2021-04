Color vetado en el casco histórico: la pastelería erótica de Sevilla tendrá que cambiar su fachada

https://mundo.sputniknews.com/20210414/color-vetado-en-el-casco-historico-la-pasteleria-erotica-de-sevilla-tendra-que-cambiar-su-fachada-1111120058.html

Sevilla cuenta con monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987. La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de las Indias son el trío dorado de la capital hispalense. Ciudad a la que pertenece el casco histórico más grande de España y uno de los mayores de Europa. Una joya arquitectónica que el Ayuntamiento protege con celo. La normativa urbanística es garante de que el corazón de la urbe andaluza goce de un buen estado de conservación y que no padezca alteraciones que destruyan su carácter uniforme.El rosa chillón de la Verguería es un ejemplo de perturbación arquitectónica. La fachada de la nueva pastelería erótica de Sevilla rompía con la paleta de colores permitida en el centro de la ciudad. El establecimiento, abierto el 1 de abril, no seguía las leyes aprobadas por el Consistorio municipal para los rótulos de los locales de la capital andaluza. Ni en color, ni en dimensiones. Tras una inspección de un equipo técnico, la Gerencia de Urbanismo ordenó la retirada de todos los carteles del comercio. Una vez notificada la falta a los dueños del establecimiento se da un plazo para los trabajos de retirada. Si estos no se realizan, los propios técnicos de la Gerencia de Urbanismo tendrán que encargarse de dicha tarea. La empresa acarreará el coste de la obra, pero también la correspondiente sanción. El propietario del negocio desconocía las disposiciones legales sevillanas. No obstante, se muestran dispuestos a colaborar con las instituciones y buscar una nueva fachada que sí que cumpla con la normativa. "No nos han obligado a cerrar, por ahora tenemos un plazo de dos meses para adaptar nuestra decoración y colores al reglamento municipal", comenta Andrés Suárez, responsable de La Verguería, a Sputnik Mundo.Así, la pastelería de la calle Cura tendrá nueva publicidad, esta vez más acorde con el lugar. La tienda se sitúa al lado de la iglesia del Salvador, edificio BIC de primer orden. Un negocio que ha atraído a centenares de sevillanos a probar sus gofres con forma de pene o vagina. Desde 2018 el Ayuntamiento de la capital hispalense obliga a todos los rótulos comerciales, toldos y directorios de los establecimientos a seguir un modelo único en la avenida de la Constitución, San Fernando y Puerta Jerez. El objetivo es eliminar la contaminación visual y el desorden. En el momento de su aprobación, el 82% de los soportes publicitarios no eran respetuosos con la estética de la ciudad del Guadalquivir.De esta forma, se establece una gama de colores y medidas para los elementos de las fachadas comerciales del casco histórico sevillano. Por ejemplo, los rótulos se usarán preferentemente en blanco y dorado con el tipo de letra Leelawadee. Además, serán letras sueltas, irán sobre el hueco de la entrada, no se podrá superar la altura de 0,40 metros y solo se podrán usar materiales pétreos, acero y aluminio lacado. Los toldos y los directorios deberán adaptarse a la propia estructura y cromática del edificio. En una ciudad en la que predominan blanco y ocre, el fucsia queda fuera del arco cromático.

