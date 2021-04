https://mundo.sputniknews.com/20210414/atrapan-a-una-joven-tras-saltar-desde-un-tercer-piso--video-1111143821.html

Atajan a una joven que saltó desde un tercer piso | Vídeo

Uno de los vecinos llamó a los agentes para avisar que la joven estaba dispuesta a saltar por la ventana.

suicidio

policía

insólito

Uno de los vecinos llamó a los agentes para avisar que la joven estaba dispuesta a saltar por la ventana.El sargento de Policía Oleg Korobkin y el alférez Alexandr Bédushev se desplazaron hasta el edificio e intentaron hacer entrar en razón a la mujer. Otros dos policías entraron en el edificio e intentaron encontrar a la joven. Los hombres lograron tranquilizarla por un tiempo y la persuadieron de no saltar, pero tras volver a entrar en pánico, acabó lanzándose."Conseguimos atraparla, pero como saltó desde una altura considerable, se dio un golpe en las piernas. La tendimos sobre una superficie plana, hablamos con ella y la tranquilizamos", explica Bédushev. "Intentó levantarse, pero no se lo permitimos", agrega."Tratamos de apoyarla moralmente para que no se desmayase hasta que llegó la ambulancia", cuenta su compañero.La chica fue trasladada a un un centro hospitalario por si tenía alguna fractura.Los agentes de otra unidad policial detuvieron en el mismo departamento a dos hombres y a una mujer que habían retenido a la joven contra su voluntad en la vivienda. El juzgado de instrucción de la región de Altái, donde se encuentra Barnaúl, abrió una causa penal contra los detenidos. Se les acusa de abuso sexual.Los agentes de Policía serán premiados por evitar la tragedia y minimizar las consecuencias del incidente.

