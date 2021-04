https://mundo.sputniknews.com/20210414/amlo-confirma-que-se-aplicara-vacuna-astrazeneca-contra-el-covid-19-1111171549.html

AMLO confirma que se aplicará vacuna AstraZeneca contra el COVID-19

"El informe que tenemos de los expertos es que no hay problemas con la vacuna AstraZeneca, que hay reacciones, ha habido casos, pero es mucho mayor el beneficio de la vacuna que las reacciones adversas, es el informe que nosotros tenemos (…), adelanto que me voy a aplicar la AstraZeneca", dijo el mandatario en conferencia de prensa.Explicó que originalmente había pensado recibir ese medicamento en privado, pero que lo hará en uno de sus conferencias matutinas para servir de ejemplo.La vacunación del mandatario será pública ante las dudas que surgieron entre la población después de que varios países, sobre todo europeos, suspendieron por un tiempo el uso del producto desarrollado por la británica Universidad de Oxford."Para que la gente mayor que tiene sus reservas pueda irse convenciendo de que la vacuna sí nos protege", dijo el jefe del Ejecutivo.Acerca de la decisión de Dinamarca de dejar de aplicar definitivamente la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, el jefe de Estado dijo que la decisión de las autoridades mexicanas es continuar aplicando esa vacuna.México y Argentina tienen un acuerdo bilateral para producir en conjunto al menos 200 millones de dosis de AstraZeneca para América Latina.Continúa uso de AstraZenecaEl presidente dijo que los expertos mexicanos descartan, por ahora, que en México hayan ocurrido los casos raros pero graves reportados en otros países, con aparición de trombosis, hemorragias y nivel bajo de plaquetas, tras el uso de la vacuna del laboratorio anglo-sueco."No hay indicación de que tengamos que suspender cada una de las vacunas, no hemos tenido alguna desgracia, nada que lamentar", subrayó López Obrador.La declaración del mandatario fue hecha después de que la Comisión Europea decidió no prorrogar los contratos de suministro de vacunas contra el coronavirus producidas por las farmacéuticas AstraZeneca y Johnson & Johnson.En cambio, celebró que el martes 13 fue un día récord de aplicación de vacunas, con más de 553.000 de diversas dosis inoculadas.México ha recibido 16,90 millones de dosis de cinco vacunas, se han aplicado más de 11,7 millones de inoculaciones totales, pero las autoridades no detallan la distribución por tipo de biológico inoculado.El informe de los embarques recibidos por México de cada una de la cinco vacunas autorizadas sí es detallado, indica que la estadounidense Pfizer es la que más dosis ha enviado: 6,97 millones de unidades.Los lotes de las otras cuatro vacunas suman 4 millones de la china SinoVac; 3,58 de la británica AstraZeneca; 1,44 Cansino de China; y 900.000 de la rusa Sputnik V.Según ese reporte que el gobernante presentó en una tabla, los 15.019 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), representan apenas un marginal 0,1% de las personas vacunadas.Los casos graves presentados en la población mexicana vacunada son solo 177, y la mayoría de ellos se ha recuperado sin complicaciones ni decesos.De todos los Esavi registrados, la distribución oficial es la siguiente: 13.290 de Pfizer; 849 de AstraZeneca; 577 de SinoVac; 221 de Sputnik V; 75 de CanSino; tres vacunados en el extranjero; y cuatro con vacunas desconocidas.En cuanto a los 177 "casos graves" reportados: 99 son de Pfizer; 31 de AstraZeneca; 32 de SinoVac; 7 de Sputnik V; 7 de CanSino; 1 vacunada en el extranjero.México sumó 592 muertes el martes 13 por COVID-19, para un total de 210.294 decesos, que lo colocan en el tercer puesto con más fallecimientos por la pandemia, detrás de EEUU y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

