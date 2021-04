https://mundo.sputniknews.com/20210414/afganistan-alerta-de-que-la-retirada-de-tropas-extranjeras-provocaria-una-guerra-civil-1111149252.html

Afganistán alerta de que la retirada de tropas extranjeras provocaría una guerra civil

Afganistán alerta de que la retirada de tropas extranjeras provocaría una guerra civil

MOSCÚ (Sputnik) — La retirada de tropas extranjeras de Afganistán puede desencadenar una guerra civil en el país, declaró el portavoz de la Cámara del Pueblo... 14.04.2021, Sputnik Mundo

El portavoz señaló que Estados Unidos, al retirar las tropas, debe guiarse por las condiciones adecuadas, de lo contrario, Afganistán "se enfrentará una vez más a la amarga experiencia del pasado".Retirada conjunta de tropas de AfganistánEl Gobierno alemán confía en que los países miembros de la OTAN lleguen a un consenso sobre la retirada de las tropas de Afganistán, declaró la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.El proceso de pazPor su parte, el enviado especial del presidente ruso en Afganistán, Zamir Kabúlov, dijo que la decisión de EEUU de retirar sus tropas de Afganistán complicará el proceso de paz, además se violará el acuerdo conseguido entre Washington y el Talibán.En 2020, el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, prometió cumplir la retirada de las tropas hacia mayo de 2021, pero Joe Biden calificó de poco realista este plazo.También informó que Moscú hará lo máximo para que el proceso de paz se mantenga en Afganistán.A Rusia no le importa ni la demora ni la salida del resto de tropas estadounidenses, lo que le importa es que el proceso de paz se desarrolle de modo sostenido en Afganistán, subrayó.Según Kabúlov, Moscú ha recibido una invitación para participar en la conferencia sobre Afganistán que se celebrará en Estambul del 24 de abril al 4 de mayo, pero todavía no ha tomado la decisión sobre el nivel de su participación."Ayer nos enviaron la nota oficial de la Cancillería turca sobre ese encuentro, la decisión no se tomó todavía", dijo. El 13 de abril EEUU anunció que completará la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán antes del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de este año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó la decisión luego de una extensa revisión de políticas, que comenzó al asumir el cargo a principios de este año.A pesar de que EEUU y sus aliados de la OTAN mantienen tropas en Afganistán, el país vive una situación de inestabilidad permanente debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas).Las negociaciones interafganas que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital catarí, Doha, no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.EEUU acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas del territorio afgano.

