Una manada de elefantes ahuyenta a un leopardo sediento

De repente, notaron un movimiento en la hierba cuando los elefantes estaban bebiendo y un joven leopardo macho apareció. Aunque este animal no es rival para un

De repente, notaron un movimiento en la hierba cuando los elefantes estaban bebiendo y un joven leopardo macho apareció. Aunque este animal no es rival para un elefante, los gigantes lo consideran un depredador mortal y una amenaza.El carnívoro debía de estar muy sediento para ir directamente al estanque rodeado de elefantes y uno de los animales gigantes no tardó en ver al leopardo. El joven elefante emitió un profundo rugido para espantar al depredador. El leopardo supo que le habían descubierto y que no tenía ninguna posibilidad de beber mientras la manada estuviera cerca, así que se dio la vuelta inmediatamente y se alejó. Sin embargo, al marcharse se detuvo brevemente para mirar de nuevo al elefante como si quisiera decir que no estaba realmente asustado. Entonces, el elefante le dio al leopardo un último y profundo rugido de advertencia.

