Turquía libera a 10 almirantes que se erigieron en defensa de la Convención de Montreux

Los militares fueron puestos en libertad bajo la condición de que permanezcan en Turquía y no salgan de sus respectivas provincias, reportó el canal de

Los militares fueron puestos en libertad bajo la condición de que permanezcan en Turquía y no salgan de sus respectivas provincias, reportó el canal de televisión NTV esta mañana.A principios de abril, 104 almirantes retirados de la Marina turca publicaron una carta en la que expresaban su rotundo rechazo a los intentos de cuestionar la Convención de Montreux ahora que Turquía se prepara a iniciar la construcción del llamado canal de Estambul, una vía alternativa al Bósforo.Los firmantes alegaban que el documento suscrito en 1936 sigue siendo una pieza esencial para la supervivencia del Estado turco, supuso una victoria diplomática, ayudó a Turquía a recuperar la soberanía sobre los estrechos y mantenerse al margen de la Segunda Guerra Mundial.Además, los ex mandos navales criticaron los llamados a redactar una nueva Constitución y presentar a los militares como un cuerpo que reniega de los legados de Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), el fundador y primer presidente de la República de Turquía.Desde el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, en el poder) se había mencionado que la Convención de Montreux, que garantiza a los buques comerciales el paso libre por los estrechos que conectan el mar Negro con el Egeo, no se extendería al futuro canal de Estambul.El Ministerio de Defensa turco se desmarcó de la carta de los 104 exalmirantes y La Fiscalía General de Turquía abrió una investigación contra los firmantes. Diez fueron detenidos el 5 de abril y varios más, citados a declarar en los días siguientes.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el mensaje de los almirantes, al subrayar que los militares no deben inmiscuirse en la política, y confirmó el apego de Turquía a la Convención de Montreux.

